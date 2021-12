Pečieme s Korzárom: Vianočná štóla

Plná hrozienok, mandlí a marcipánu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Štóla

Potrebujeme: 500 g polohrubej múky, 40 g droždia, 200 ml mlieka, 50 g marcipánu, 150 g masla, 2 žĺtky, 100 mandlí, 50 g hrozienok, 50 g kandizovaného ovocia, mletá škorica, tuk na vymastenie, práškový cukor na posypanie

Postup: Z vlažného mlieka, droždia a cukru urobíme kvások. Nakrájame kandizované ovocie, ošúpané mandle a marcipán. Rozpustíme maslo a keď trošku vychladne, spolu so žĺtkami ho vlejeme do múky zmiešanej s mletou škoricou. Pridáme kvások a vypracujeme hladké cesto. Môžeme si pomôcť elektrickým robotom. Cesto necháme v teple vykysnúť, potom ho vyklopíme na pomúčenú dosku a zapracujme doň nasekané ovocie, mandle a marcipán. Vyvaľkáme plát hrubý asi tri centimetre a okraje preložíme cez seba smerom do stredu, čím dosiahneme typický tvar štóly. Prenesieme ju na vymastený plech, necháme podkysnúť, potrieme roztopeným maslom a dáme piecť do rúry vyhriatej na 200 stupňov. Po desiatich minútach stiahneme teplotu na 170 stupňov a štólu dopečieme. Na záver ju husto posypeme práškovým cukrom.

Tip: V polovici pečenia môžeme povrch štóly zabaliť do alobalu, aby na povrchu neprihorela. Nápomocná môže byť i originálna forma na štólu. Marcipán nemusíme rozkrajovať. Stačí, ak ho sformujete do valčeka a položíte do stredu vyvaľkaného cesta a zabalíte do tvaru štólovej vlny. Nakrájané ovocie a hrozienka môžete pred zapracovaním namočiť do rumu.