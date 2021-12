Varíme s Korzárom: Vianočný pečený čaj

Hrejivé objatie pre telo i dušu.

Vianočný pečený čaj

Potrebujeme: 500 g jabĺk, 500 g pomarančov, 500 g sušených sliviek, 500 g trstinového cukru alebo medu, 1 citrón, 1 balenie škorice, 5 – 10 ks klinčekov, vanilku, badián

Postup: Jablká dôkladne umyjeme, pomaranče a citrón ošúpeme a všetko nakrájame na malé časti. K ovociu pridáme i pokrájané slivky, všetko poriadne premiešame a vysypeme na plech do rovnomernej vrstvy. Posypeme trstinovým cukrom a koreninami, ešte raz poriadne premiešame a vložíme do rúry vyhriatej na 10 stupňov na asi 30 až 40 minút. Po upečení opäť všetko dobre premiešame, porozdeľujeme do sklenených zatvárateľných pohárikov, uzavrieme a otočíme hore dnom. Necháme vychladnúť a uskladňujeme v chlade.