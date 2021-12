Topiacich sa ťahala z vody, za záchranu životov ju hejteri posielali do basy

Ako spoločnosť asi máme problém, hovorí novinárka.

Robila reportáž z poľsko-bieloruskej hranice. Videla deti s omrzlinami všade po tele

Košičanka Sára Činčurová píše pre rôzne zahraničné médiá reportáže z vojnových a krízových oblastí. (zdroj: Dorota Holubová)

Novinárka Sára Činčurová bola tento rok na lodi v Stredozemnom mori, kde zachraňovala utečencov, rozprávala sa s ľuďmi, ktorí strávili mesiac v lese na poľsko-bieloruskej hranici a navštívila aj vojnovú zónu na východnej Ukrajine v Donbase.

„Ľudia si často túto prácu predstavujú tak, že idem na nebezpečné miesto, vrátim sa a musím mať z toho depresiu. Často je to však veľmi krásne. Na Ukrajine sú napríklad staručkí ľudia žijúci vo vojnovej zóne, ktorí zväčša nemôžu odísť, alebo kvôli vysokému veku nechcú. Všetci vás tam začnú objímať a bozkávať a stále vám chcú niečo dať, či už paradajky, jablko alebo cibuľu,“ opisuje.

Práca novinárky na voľnej nohe ale nie je vždy idylická. Činčurová sa niekedy smeje už aj sama zo seba, že si ťažšie povolanie ani vybrať nemohla. Často chodí na miesta, kde je nebezpečne, stojí to veľa peňazí, je to náročné fyzicky aj psychicky, nespí, neje alebo ochorie či prechladne. Potom sa vrátite a často vám články ani nikto nechce publikovať, lebo vám povedia, že o tom sa už písalo a je to zabudnutý konflikt,“ hovorí.

Zaujímavý rozhovor priniesla Lenka Haniková.

Kraj chcel kúpiť od developera pozemok na Lokomotíve, ktorý predtým mesto odmietlo

Trnka tvrdí, že mesto ponuku na predaj pozemkov na Lokomotíve nedostalo. Mesto však preukázalo opak. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) nateraz pozemky na Lokomotíve nekúpi. Rozhodli o tom krajskí poslanci počas pondelkového rokovania.

Župa potrebuje pozemky na výstavbu športovej haly za 12 miliónov eur. Stavať má spolu so Slovenským olympijským a športovým výborom.

KSK plánoval kúpiť parcely v športovom areáli od súkromnej spoločnosti Košická investičná, s. r. o., za 2,2 milióna.

Developer tam pred časom plánoval na mieste bývalých tréningových ihrísk výstavbu bytov.

So zámerom však nepochodil na košickom stavebnom úrade, ktorý mu vlani v októbri zamietol návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Téme sa venoval Michal Lendel.

Lanovka na Geravy sa už točí. Začíname v máji, inak to bude katastrofa, vraví starosta

Lanovka z Dediniek na Geravy je po technologickej stránke na spustenie pripravená už od vlaňajška. Jazdiť by mala od mája. (zdroj: FB Rasťo Trnka)

DEDINKY. Opravené sedačky, na ktorých sa ľudia vyvezú z Dediniek na Geravy, už namontovali. Začiatkom decembra prebehla skúšobná jazda v plnej rýchlosti.

„Lanovka sa točí, je to hotové. Budeme robiť ešte nejaké vizuálne zmeny, na ktorých chceme popracovať od marca,“ hovorí starosta Dediniek Milan Červenka (nezávislý).

O spustení lanovky v tejto lokalite Slovenského raja sa hovorí už minimálne tri sezóny. Starosta v minulosti už niekoľkokrát dúfal, že jej spustenie je definitívne.

Chýba ešte kolaudačné konanie či povolenie na prevádzku, no Červenka hovorí, že na dotiahnutie týchto administratívnych vecí majú ešte pol roka.

„Snáď to už nebude trvať dlhšie, to by bola katastrofa,“ dodáva.

Patálie okolo spustenia lanovky porozprával starosta Lenke Hanikovej.

Trnka opakuje vyvrátené argumenty o nákupe teplomerov

Napriek mierne sa zlepšujúcej epidemickej situácii pristúpil kraj k online rokovaniu. (zdroj: archív)

KOŠICE. Pondelkové rokovanie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) sa pre technické problémy začalo s oneskorením.

Pôvodne malo byť rokovanie ako obvykle v zasadačke magistrátu, no v piatok sa poslanci dozvedeli, že bude online formou.

Niektorí z nich to považovali zo strany župana Rastislava Trnku (nezávislý) za účelovú zmenu.

Išlo totiž o prvé rokovanie po kauze, keď mal kraj nakupovať teplomery za dvojnásobné ceny a potom mal župan navádzať výrobcu teplomerov nočnými e-mailami na popretie svojich pôvodných výrokov o ich predraženej cene a podozrivých okolnostiach zákazky, ktorú získala firma Trnkovho známeho.

Rokovanie zastupiteľstva sledovala Jana Ogurčáková.

Víchor zroloval plechovú strechu kultúrneho domu, lámal bilbordy aj stĺpy

Strecha kultúrneho domu v Barci náporu vetra neodolala. (zdroj: MČ Barca)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Silný nárazový vietor lámal v Košickom kraji stromy aj bilbordy a spôsoboval problémy na cestách.

Problémy vietor narobil i v Prešovskom kraji. Hasiči zachraňovali viacero budov, z ktorých vietor zhodil strechy.

Najviac práce mali hasiči v Košiciach. Do terénu ich vyrazili desiatky. V nedeľu sa doslova nezastavili a presúvali sa od zásahu k zásahu. Situáciu po veternom víkende, mapoval Kristián Sabo.

Ďalšie správy

Auto narazilo do podstavca. (zdroj: KR PZ KE)

Narazila do podstavca s tankom, zranili sa dve osoby. Polícia vyšetruje nočnú nehodu na Dargove

Ženu bodol do hrude, zraneniu podľahla. Za vraždu mu hrozí doživotie

Popradský Mike Tyson odhryzol súperovi časť ucha, hrozí mu väzba. Mladíka obvinili z ublíženia na zdraví

Kostolík a Stredohrot už jazdia po Tatrách. Ďalšie tri elektrozubačky ešte prídu

Pribudlo takmer 2 400 prípadov, na východe najviac v Košiciach a okolí. Covid má ďalších 61 obetí

Foto dňa

Vianočná výzdoba v centre mesta. (zdroj: Poprad)

Zvieratá po meste, prefarbený stromček. Výzdobu v Poprade prepli do úsporného režimu

Recept dňa

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou