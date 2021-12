Kde sa vzali, tu sa vzali, boli schody. Ľuďom pomohli, má to však háčik

Očkovaní dôchodcovia po covide sa búria.

Na pozemku Košíc nelegálne postavili nebezpečné schody. Nik sa k nim nehlási

Po schodoch zídete rovno do dodávky. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Obyvateľov Palárikovej ulice v centre Košíc nedávno prekvapili nové schody. Po výstavbe centra Duett Business Residence vznikli v priestoroch nového objektu aj potraviny.

Ak sa k nim chceli ľudia dostať, museli prejsť naokolo po Jantárovej ulici a potom pokračovať cez vedľajšiu komunikáciu vedúcu poza spomínané centrum až k potravinám.

Po ich vzniku pátral Kristián Sabo.

Na nás sa s peniazmi zabudlo? Pýtajú sa mnohí dôchodcovia očkovaní a po covide

Seniori, ktorí prekonali covid, na ďalšiu dávku čakať tri mesiace nemusia. (zdroj: Ilustračné - SITA)

KOŠICE. Vláda minulý týždeň schválila finančnú odmenu pre dôchodcov nad 60 rokov za to, že sa zaočkovali proti covid-19, prípadne ak to stihnú do určeného termínu. Sumy rozdelila podľa toho, kto je v akom štádiu zaočkovania.

V tejto súvislosti sa na našu redakciu obrátilo niekoľko seniorov, ktorí mali pocit, že sa na nich zabudlo, lebo sa v rozdelení na skupiny pre 200 alebo 300 eur nevedeli nájsť. Patria medzi tých zaočkovaných, ktorí po prvej či druhej dávke dostali covid. A s treťou preto museli počkať.

Ministerstvo financií s týmto problémom oslovil Róbert Bejda.

Vodiči tak stáli roky, lebo nemali kde. Veľa parkovacích miest zrazu zmizne

Parkovanie na najväčšom prešovskom sídlisku. (zdroj: Michal Ivan)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Schválená novela zákona o cestnej premávke od marca budúceho roka paušálne zruší parkovanie áut na chodníku.

V súčasnosti môžu vodiči zaparkovať na chodníku popri vozovke kdekoľvek, ak nechajú voľnú 1,5-metrovú šírku chodníka a ak im to nezakazuje dopravné značenie či neobchádzajú bariéry v podobe stĺpikov.

Mestá čaká veľká výzva, čo so zrušenými parkovacími miestami. Ako ju budú riešiť, zisťoval Michal Ivan.



Zdravotná sestra falšovala recepty, vyberala lieky a predávala ich na webe

Martina s eskortou na súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Bola bez práce, v zlej finančnej situácii, potrebovala peniaze na chod domácnosti a bála sa, že príde o maloletého syna. Aj takto 32-ročná Košičanka Martina zdôvodnila svoje nezákonné podnikanie s liekmi.

Vychádzalo jej to iba niekoľko mesiacov, kým sa prišlo na to, že recepty získala, rozmnožovala a lieky z nich vyberala neoprávnene. A že tie lieky, ktoré sú iba na predpis, potom cez internet predávala.

Martinu obvinili z drogového zločinu a posadili do väzby. Vyhlásenia rozsudku sa zúčastnil aj Róbert Bejda.

Baroková mandorla sa vznáša nad hlavami veriacich v košickom Dóme

Gotická perla Košíc je plná pozoruhodných diel starých majstrov. Mandorla je umiestnená nad hlavnou uličkou. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Len nedávno, 8. decembra, sme si pripomenuli náboženský sviatok Nepoškvrneného počatia Najsvätejšej Panny Márie.

Táto pozoruhodná žena má viacero vyobrazení v každom katolíckom kostole, no jedno z nich je skutočne, ako sa hovorí, premakané.

Predstaví ho Milan Kolcun.

Na výstavbu nového športoviska v Košiciach pôjde 12 miliónov

Architektonická štúdia športovej haly, ktorú plánuje postaviť KSK. (zdroj: KSK)

KOŠICE. Po stredajšom podpísaní memoranda o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom ohlásil Košický samosprávny kraj projekt výstavby novej športovej haly pre loptové hry. Má ísť o športovisko s viacerými hracími plochami.

„Pôjde o trojhalu pre všetky loptové hry, spĺňať bude požiadavky pre profesionálnu tréningovú prípravu kolektívnych loptových športov,“ uviedla hovorkyňa župy Anna Terezková.

Ďalšie podrobnosti od nej získal Michal Lendel.

Veciam dali druhú šancu. Na vianočnom swape sa dalo vymeniť všeličo

Na humenskom Vianočnom swape sa dalo vymeniť množstvo vecí. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Humenská platforma NERV usporiadala v nedeľu popoludní Vianočný swap. Urobila tak po vlaňajšej premiére.

„Už sa to u nás postupne udomácňuje,“ hovorí spoluorganizátorka Iveta Stankoci.

Ide o bezplatnú výmenu oblečenia, doplnkov, obuvi či hračiek. Účastníci dostanú žetóny podľa počtu donesených kúskov a tie potom môžu vymeniť za iné, ktoré sa im páčia.

Akcie sa osobne zúčastnila Jana Otriová.

Pribudlo takmer päťtisíc prípadov, východ klesol z najhorších priečok

Vláda SR sa aktuálne zameriava na čo najširšie očkovanie. (zdroj: Ilustračné - TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prostredníctvom 14 455 vykonaných RT-PCR testov odhalili v sobotu na Slovensku 4 913 prípadov nákazy novým koronavírusom.

Je medzi nimi 2 272 mužov a 2 641 žien. Ich počet aktuálne dosiahol 774 857.

Ako sa v rámci Slovenska umiestnili kraje z východu, informuje Róbert Bejda.

Do Čermeľa prišiel vláčikom Mikuláš, deťom rozdal darčeky

Deti mali z Mikuláša a jeho darčekov veľkú radosť. (zdroj: Ľuboš Lehotský)

V Čermeli na Košickej detskej železnici sa v nedeľu uskutočnila Svätomikulášska jazda.

Konala sa za prísnych epidemiologických opatrení, kedy do jedného vláčika malej motorovej dreziny vošla iba jedna rodina, bývajúca v spoločnej domácnosti.

Fotogalériu z akcie prináša Ľubomír Lehotský.

Ďalšie správy

Ilustračné. (zdroj: archív)

Na východe bude v pondelok dopoludnia veterno, hrozia snehové jazyky. Meteorológovia vydali výstrahy.

V košických nemocniciach je zaočkovaných vyše 80 percent zdravotníkov. Dostávajú už aj tretie dávky.

Košická zoo vybudovala pre návštevníkov nový informačný systém. Uľahčí orientáciu v areáli.

V Spišskej Novej Vsi chcú z izieb Hotela Šport urobiť nájomné byty. Hlavný vstup upravia na bezbariérový.

Prešovská župa podporila očkovanie akciou Kraj ťa potrebuje. Pridali sa známe osobnosti.

Recept

(zdroj: pexels.com)

Pečieme s Korzárom na Vianoce: Vanilkové rožky. Klasika, ktorá nesmie chýbať.



