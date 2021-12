Na nás sa s peniazmi zabudlo? Pýtajú sa mnohí dôchodcovia očkovaní a po covide

Istá skupina sa v podmienkach nenašla.

KOŠICE. Vláda minulý týždeň schválila finančnú odmenu pre dôchodcov nad 60 rokov za to, že sa zaočkovali proti covid-19, prípadne ak to stihnú do určeného termínu.

Sumy rozdelila podľa toho, kto je v akom štádiu zaočkovania.

V tejto súvislosti sa na našu redakciu obrátilo niekoľko seniorov, ktorí mali pocit, že sa na nich zabudlo, lebo sa v rozdelení na skupiny pre 200 alebo 300 eur nevedeli nájsť.

Patria medzi tých zaočkovaných, ktorí po prvej či druhej dávke dostali covid. A s treťou preto museli počkať.

Dôchodca: Som zodpovedný, peniaze nedostanem?

Nespokojní volajúci dôchodcovia patria do skupiny ľudí nad 60 rokov, ktorí sa dali zaočkovať ešte pred 30. júnom 2021.

