Chcete poznať miesta smrteľných nehôd chodcov a cyklistov? Polícia ich len tak nepovie

Košičan to skúsil a nepochodil.

V Česku sa to dá, u nás nie. Košičan bojuje s políciou o presné miesta nehôd

Tohtoročná nehoda pri amfiteátri. Zrazili sa dve autá, jedno z nich odhodilo do chodkyne, ťažko ju zranilo. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košičan žiadal spolu s cyklistami od polície presné miesta dopravných nehôd v Košiciach za posledných päť rokov.

Je presvedčený, že účastníci cestnej premávky by tak získali konkrétne informácie o problémových miestach, čo by zlepšilo bezpečnosť dopravy.

Využil zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Neuspel, odvolal sa, no opäť neuspel.

Poverený prezident Policajného zboru Štefan Hamran mu v zamietavej odpovedi napísal, že polícia nie je povinná vykonávať operácie, ktoré by viedli k vzniku nových informácií.

Polícia tvrdí, že presné miesta dopravných nehôd vo svojom informačnom systéme nemá a museli by prezrieť jednotlivé evidenčné lístky.

Kamarátke darovala obličku. Nemala strach o seba, ale o orgán, aby nezlyhal

Janka (vľavo) s Janou, ktorej darovala svoju obličku. (zdroj: archív J.T.)

Keď sa vlani pred Vianocami Janka zo Spiša dozvedela, že ich rodinná priateľka je vážne chorá, a pomôcť by jej mohla transplantácia obličky, nezaváhala ani na chvíľu. Bola totiž jedinou vhodnou darkyňou.

Nikto z príbuzných to urobiť nemohol.

Svoje šľachetné rozhodnutie neoľutovala. Po roku konštatuje, že vtedy vôbec neuvažovala, čo by bolo, keby. A vraj by to urobila znova.

O tom, čo všetko transplantácii predchádzalo, ako ju znášala a ako sa z operácie zotavila, porozprávala Monike Almášiovej.

Košice sa pripravujú na zmenu v parkovaní. Starosta: Doba zadarmo sa skončila

Po novom bude parkovanie na chodníkoch povolené len vtedy, ak to umožní dopravná značka. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Parlament pred niekoľkými dňami schválil novelu zákona o cestnej premávke. Jej hlavným cieľom je lepšie ochrániť cyklistov a chodcov.

Myslelo sa však aj na problémy, ktoré spôsobovali autá na chodníkoch.

Podľa doterajších pravidiel mohli vodiči s osobným autom parkovať prakticky kdekoľvek na chodníku popri vozovke. Stačilo, ak nechali voľnú 1,5-metrovú šírku chodníka, alebo im to nezakazovalo dopravné značenie.

Problémy s tým mali hlavne imobilní ľudia či rodičia s kočíkmi.

To by sa od marca malo zmeniť.

Mesto Košice sa na legislatívne zmeny pripravuje, no bližšie informácie poskytne až začiatkom budúceho roka.

Starostovia košických mestských častí, ktoré majú dlhodobo najväčšie problémy s parkovaním, zmenu zákona vítajú.

Kvôli tomu ich však čaká nemálo problémov. Píše o nich Jana Ogurčáková.

Aktivista: Parkovanie nie je ľudské právo, spoplatnenie sme odkladali dlho. Očakáva chaos

Tomáš Jurkovič. (zdroj: archív)

KOŠICE. Konečne už nebudeme jedinou krajinou v Európskej únii, kde sa parkuje na chodníkoch, hovorí o nových pravidlách aktivista Tomáš Jurkovič z občianskeho združenia LiKE - Máme Radi Košice.

Doterajší stav bol podľa neho neúnosný, dúfa v zvýšenie bezpečnosti chodcov na chodníkoch.

V rozhovore konštatuje, že zmena môže priniesť chaos a výnimky a vysvetľuje, prečo ľudia nevítajú parkovacie domy.

Pýtala sa Jana Ogurčáková.

Pokladník z kina Korzó sa zaplietol do vyzvedačskej aféry

Kedysi Tordássyho ulica, dnešná Bačíkova. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Pohraničná stráž u Slovenského Nového Mesta spozorovala 4. decembra pri moste na maďarskej strane dvoch maďarských dôstojníkov, ktorí zrejme voľakoho čakali. A skutočne bolo zistené, že čakali na istého dôstojníka, ktorý mal prísť vlakom od Košíc, ale nedočkali sa ho. A preto keď sa informovali, že čakaný neprišiel, tak zmiznuli. Četníci sa pustili do pátrania a zistili, že pokladník v košickom kine Korzó nie je až taký nevinný, ako by sa mohlo zdať.

Aj týmto žili Košice pred sto rokmi.

Okrem toho sa riešila nevšedná krádež v byte, ceny plzenského piva aj hokejové problémy.

Perličky z dobových novín opäť povyberal Tomáš Ondrejšík.

Bol agresívny, hoci covid preukaz mal. Do niektorých obchodov sme sa dostali bez kontroly

Kontroly covid preukazov pred vstupom do obchodov. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Nákupná horúčka očkovaných a prekonaných sa v Prešove v sobotu nekonala. Aj keď mnohí očakávali preplnené nákupné centrá, ľudí bolo pomenej.

Do nákupných centier môžu vstúpiť aj neočkovaní, ale len do prevádzok v režime základ, ako sú potraviny, drogérie, lekárne a podobne.

Kontroly sú až priamo v jednotlivých prevádzkach, ktoré sú v režime OP, teda pre očkovaných a prekonaných.

Predavačky sa však pri overovaní zákazníkov stretli aj s agresívnymi reakciami.

Situáciu v niektorých prevádzkach priamo na mieste preveril Michal Ivan.

Esbéeskári otáčajú neočkovaných, niektorí sa odvolávajú na Harabina

Väčšie obchody majú čítačku QR kódov, niektoré menšie však nie. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Znovuotvorenie neesenciálnych obchodov pre očkovaných a tých, čo prekonali covid, sa košických v nákupných centrách neprejavilo výrazným náporom kupujúcich.



Najväčší obchodný dom v centre Košíc ešte do piatka vyzeral ako dom duchov.

Predajcovia dúfali, že sa to cez víkend zmení a boli odhodlaní čeliť náporu kupujúcich.

Aké skúsenosti majú kontrolujúce predavačky a esbéeskari zisťovala Jana Ogurčáková.

