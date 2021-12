Pečieme s Korzárom: Zeleninový quiche

Oživte tradíciu bezmäsitých piatkov.

Zeleninový quiche

Potrebujeme na cesto: 1 a 1/2 šálky (š) hladkej múky, 2 polievkové lyžice (PL) kryštálového cukru, 1/2 čajovej lyžičky (ČL) soli, 1/2 š (alebo 8 PL) studeného masla nakrájaného na kocky, 3 PL studeného rastlinného tuku nakrájaného na kocky, 1/4 š studenej vody

Na plnku: 2 veľké vajcia, 1/2 š plnotučného mlieka, 1/2 š šľahačkovej smotany, 1 PL čerstvého tymianu, 1/4 ČL soli, 1 š postrúhaného syra podľa chuti (mozzarella, cheddar, gouda, švajčiarsky…), 1 fľašku (180 g) artičok, 1/4 š olív, 1/4 š na pásiky pokrájanej a opečenej červenej papriky

Postup: V miske zmiešame múku, soľ a cukor, do toho zapracujeme maslo a rastlinný tuk. Použiť na to môžeme aj kuchynský robot. Prilejeme studenú vodu a pokračujeme v miešaní, kým sa nevytvorí cesto. Vypracujeme ho do tvaru gule, sploštíme ju, zabalíme do fólie a dáme aspoň na hodinu do chladničky.

Rúru predhrejeme na 190 stupňov a formu na tart s priemerom 23 centimetrov, ideálne s odnímateľným dnom, položíme do plechu. Schladené cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske do kruhu trocha väčšieho, ako je forma. Preložíme ho do nej a zľahka popritláčame na dno a boky. Na vrch položíme fóliu a cesto zaťažíme napríklad suchou fazuľou. Pečieme najprv 10 minút, potom vezmeme fazule aj fóliu a dopečieme ďalších 5 minút dozlatista.

Medzitým si vyrobíme plnku tak, že vymiešame spolu vajíčka, mlieko, smotanu, tymian a soľ. Dopečené cesto posypeme syrom, naň poukladáme artičoky, olivy a papriku, na to vylejeme vajíčkovo-mliečnu zmes a dáme piecť ešte na 35 až 40 minút, alebo kým nebude všetko stuhnuté.

Zdroj: chocolatemoosey.com