Varíme s Korzárom: Krúpková polievka so zeleninou a zemiakmi

Obed, ktorý zasýti.

Krúpková polievka so zeleninou a zemiakmi

Potrebujeme: štyri lyžice krúp, dve lyžice masla, 80 g koreňovej zeleniny, jednu cibuľu, štyri zemiaky, tri litre vody, hrsť sušených húb, štipku mletého muškátového orieška, lyžičku zázvoru, soľ

Postup: Umyté krúpy zalejem vodou, pridáme k nim lyžicu masla a udusíme do mäkka. Do vriacej vody dáme uvariť postrúhanú koreňovú zeleninu a na drobné kúsky pokrájanú cibuľu. K polomäkkej zelenine pridáme na kocky nakrájané zemiaky a huby. Keď je všetko uvarené, do polievky pridáme krúpy, lyžicu masla, korenie a dosolíme podľa chuti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou