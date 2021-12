Diabetika bez nôh prepustili akosi prirýchlo. Vrátil sa ešte v ten deň, no s porážkou

Chirurg hovorí o neštandarndom postupe.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Amputovali mu nohy, po piatich dňoch ho poslali domov. Našli ho v bezvedomí

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Z chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach (UNLP) prepustili pacienta v závere minulého týždňa päť dní po amputácií dolných končatín.

Na prípad nás upozornil Daniel Szabo, praktický lekár na dôchodku a známy pacienta, ktorý bol poslaný do domácej starostlivosti aj napriek opakovaným žiadostiam k lekárom, aby ho do domácej liečby neposielali.

„Žiadal som lekárov a primára kliniky, aby sa o to postarali, prípadne ho preložili na rehabilitačné oddelenie. Pacienta však pustili domov v ranných hodinách s tým, že rana je zahojená. Je to neľudské, veď je to bezvládny človek. Bolo mi povedané, že prepustenie domov je rozhodnutie prednostu,“ opisuje Szabo.

Chorého pacienta našli neskôr doma v bezvedomí.

Čo sa s ním po prepustení dialo a ako postup komentovala nemocnica, sa dozviete v článku Lenky Hanikovej.

Agresívna rodina mŕtvej covid pacientky vtrhla do nemocnice, vyhrážala sa zabitím

V nemocnici vo Svidníku čelil personál covid oddelenia vyhrážkam pozostalej rodiny. (zdroj: Nemocnica Svidník)

SVIDNÍK. Po incidente vo svidníckej nemocnici, keď personál na covid oddelení čelil hnevu rodiny nebohej pacientky, rozhodlo vedenie nemocnice o dočasnom obmedzení vstupov do a z budovy.

Na oddelenie pridelili kvôli bezpečnosti vojakov a v nemocnici zvýšili počet policajných hliadok.

Lenka Haniková zisťovala, ako k incidentu došlo a či niečo podobné zažili aj nemocnice v Košiciach a Prešove.

Majiteľ núka kúpalisko Ryba Košiciam. Známa je aj cena, už pýta inú ako minule

Kúpalisko Ryba Anička pred letnou sezónou 2021. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Poslanci sa budú na mestskom zastupiteľstve na budúci týždeň vo štvrtok zaoberať aj zámerom na odkúpenie súkromného kúpaliska Ryba – Anička v mestskej časti Sever.

Ako už Korzár nedávno informoval, spoločnosť Cassoviainvest – Credit, a. s. Košice ako majiteľ tohto športovo-rekreačného zariadenia v atraktívnej lokalite Anička doručila mestu Košice ponuku na jeho odpredaj.

Doteraz však nebolo známe, akú cenu očakáva od mesta.

Aká suma bola navrhnutá, čo o predaji hovorí majiteľ kúpaliska či Klub aktivistov a nezávislých a aká je situácia s chátrajúcim Tritonom? Odpovede na tieto otázky sa dočítate v článku Petra Jabrika.

Na bazoši predával časti samopalov. Najprv ho oslobodili, nakoniec odsúdili

Samopal vzor Škorpión. (zdroj: Ilustračné: PZ SR)

KOŠICE. Dva košické súdy sa uplynulé vyše dva roky zaoberali prípadom, ktorého hlavný aktér ponúkal prostredníctvom internetovej stránky na predaj dva nekompletné samopaly. Košičan Roman si za to vyslúžil trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Okresný súd ho najprv oslobodil, no po odvolaní prokurátora krajský súd tento verdikt zrušil. Druhý rozsudok vyznel úplne opačne a tentoraz odvolanie podal obžalovaný. Kraj sa ním zaoberal minulý týždeň.

Kurióznym súdnym prípadom vás prevedie Róbert Bejda.

Len nech v kuchynskom odpade nie sú igelitové vrecúška, prosia Humenčanov

Zber kuchynského odpadu v Humennom rozšíria na všetky sídliská. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Do konca tohto roka plánujú pracovníci Technických služieb mesta Humenné rozdať do domácností na štyroch sídliskách košíky a vrecúška na kuchynský odpad.

Zatiaľ ho separuje len najväčšie Sídlisko III.

Pred rokom sa na stretnutí na pôde úradu predsedovia Spoločenstiev vlastníkov bytov zo Sídliska III dozvedeli, ako budú pilotne od nového roka separovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Téme sa viac venovala Jana Otriová.

Župan Trnka by mal pre kauzu teplomerov odstúpiť, vyzývajú ho poslanci OĽaNO

Po prepuknutí kauzy predražených teplomerov vyzývajú poslanci Trnku, aby odstúpil. (zdroj: TASR)

KOŠICE, BRATISLAVA. Po medializácii predraženého nákupu teplomerov na košickej župe vyzvali v utorok na brífingu v Bratislave poslanci Národnej rady za hnutie OĽaNO z Košického samosprávneho kraja (KSK) jeho predsedu Rastislava Trnku (nezávislý), aby vyvodil politickú zodpovednosť.

Okrem toho informovali aj o podaní podnetu na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

OĽaNO podporovalo v župných voľbách 2017 Trnku aj s KDH, SaS, NOVA a ŠANCA.

Pokračovanie kauzy sledovali redaktori Michal Lendel a Jana Ogurčáková.

Košice sa púšťajú do megaprojektu, v Škótsku trval polstoročie

Mesto chce medzi Hornádom a Prešovskou cestou nové úrady, bývanie, parky, ale aj promenádu pri rieke. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Nevyužívané územie, zanedbaná zeleň a prehliadaná rieka. Za 10 minút tu stretávame len pár klientov kráčajúcich do neďalekého útulku na Bosákovej. Sme v geografickom centre mesta Košice, od historického jadra sme vzdušnou čiarou len kúsok, rovnako aj od železničnej stanice.

Mesto chce v území medzi železničnou stanicou, Hornádom a Prešovskou cestou nové mestské centrum. Tu si aj zorganizovalo tlačovú konferenciu, kde predstavilo prvé reálne kroky k téme, o ktorej sa v odbornej verejnosti hovorí už polstoročie.

Vízie mesta o novom centre pri Hornáde popísala vo svojom článku Jana Ogurčáková. Galériou fotografií prispela Judita Čermáková.

Koalícia sa dohodla na nových opatreniach. Zvýhodňujú očkovaných a prekonaných

Premiér Eduard Heger. (zdroj: TASR)

SLOVENSKO. Vládna koalícia sa dohodla na nových protiepidemických opatreniach. Budú platiť do 9. januára podľa vývoja situácie.

Aké zmeny nás čakajú v najbližších dňoch, priblížil Jaroslav Vrábeľ.

Tragédia v obci. Syna starostu zrazilo auto blízko domu, v nemocnici zomrel

Polícia dokumentovala nehodu a zaisťovala stopy niekoľko hodín. (zdroj: LTS)

BAČKOVÍK. Tragická dopravná nehoda sa stala v pondelok podvečer v katastri obce Bačkovík v okrese Košice-okolie.

Dvaja 14-roční chlapci sa pešo vracali do obce. Išli po krajnici a nemali žiadne reflexné prvky. Jedným z nich bol syn starostu Bačkovíka Františka Korečka (nezávislý).

Mladíkov zachytilo prichádzajúce auto, syn starostu utrpel vážne zranenia. Jeho kamaráta odhodilo mimo cesty.

Ako a prečo k nešťastnej udalosti došlo, zisťoval Kristián Sabo.

Rozsvietili stromčeky aj novú výzdobu. Porovnajte Prešov a Košice

Nová vianočná výzdoba v centre Prešova. (zdroj: mesto Prešov)

PREŠOV. Na deň sv. Mikuláša rozsvietilo mesto Prešov vianočný stromček spolu s vianočnou výzdobou.

Okrem tradičných postavičiek pribudlo aj množstvo noviniek.

Navoďte si vianočnú atmosféru metropoly Šariša článkom a fotografiami Michala Ivana. Nezabudnite tiež zahlasovať v ankete.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Hádzanári Tatran Prešov. (zdroj: TASR)

