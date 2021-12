Pečieme s Korzárom: Kakaové cookies s kokosom a čokoládou

Najvyšší čas začať testovať vianočné koláče.

Kakaové cookies s kokosom a čokoládou

Potrebujeme: 1/2 šálky (š) múky, 2 polievkové lyžice (PL) kakaa, 1/4 čajovej lyžičky (ČL) jedlej sódy, 1/4 ČL soli, 4 PL zmäknutého masla, 2 PL kryštálového cukru, 2 PL hnedého cukru, 1/2 ČL vanilkového extraktu (prípadne nahradíme vanilkovým cukrom, ale uberieme s kryštálového), 1 PL mlieka, 1/2 š na kúsky nalámanej čokolády na varenie, 1/4 š strúhaného kokosu

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a plech vyložíme papierom na pečenie. Kakao a múku preosejeme do misky, potom vmiešame soľ a sódu. Šľahačom v druhej miske vymiešame maslo s kryštálovým cukrom, potom aj s hnedým. Pridáme mlieko a vanilkový extrakt. Po menších dávkach na nízkych otáčkach primiešame aj múku. Vytvoriť by sa nám malo tuhšie cesto, do ktorého zamiešame čokoládové kúsky a kokos. Z približne jeden a pol lyžice hmoty tvarujeme guľôčky, ktoré ukladáme v rozostupoch na pripravený plech. Vložíme do rúry na 8 - 10 minút. Po dopečení necháme aspoň 5 minút chladiť, kým ich preložíme z plechu.

Zdroj: chocolatemoosey.com