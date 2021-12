Viete, podľa čoho spoznáte Slováka na výlete v Poľsku? Budete prekvapení

Poliaci sú v niečom horší ako my.

Zakopané môže byť rajom pre našich antirúškarov. Poliaci koronu veľmi neriešia. Slováci sa zrazu ocitnú v inom svete

Rúška bolo na uliciach vidieť len sporadicky. (zdroj: Klaudia Jurkovičová)

Je piatok, čas okolo obeda. Vyrážame z Košíc. Naším cieľom je poľské Zakopané.

Zakrátko míňame Prešov. Oproti situácii spred pár týždňov je to už luxus. Na novom obchvate len zopár áut, kilometre utešene ubiehajú.

Za Popradom sa to mení. K horšiemu. Zvlášť, keď sa dostávame na cesty bez chemického posypu. Snehu síce veľa nie je, ale aj tá trocha ujazdeného na vozovke nás núti spomaliť. Ešteže áut je ako šafranu, len sem-tam niekoho stretneme.

Prázdno nie je len na cestách, ale aj pred hotelmi, reštauráciami a penziónmi na našej strane Tatier. Ako po vymretí. Len zavreté brány. A pred nimi pusté parkoviská.

Prechádzame cez našu hranicu s Poľskom. Nikde ani nohy, pripravené covid preukazy teda odkladáme. Ani predtým, na hraniciach okresov, sme ich nepotrebovali, nestretli sme žiadne lockdownové policajné hliadky.

Po chvíli si uvedomíme, že sme vošli do iného sveta.

Cesty zrazu iba mokré. Žeby už chémia? Pred hotelmi a penziónmi množstvo odparkovaných áut, aj na uliciach je oveľa rušnejšie. Hlúčiky ľudí v družných debatách, na odstupy zabudnite. A rúška či nebodaj respirátory? Nehrozí.

Vchádzame do hotela v Zakopanom... Zrejme ste už zvedaví, ako to tam vyzeralo, čo na to všetko hovoria domáci Poliaci, ale aj slovenskí dovolenkári či výletníci.

Nech sa páči, prečítajte si celú reportáž Klaudie Jurkovičovej a Petra Jabrika.

Salezián z Lunika IX: Dobre to Pán Boh zariadil, že Vianoce sú až po sociálke. Ale rýchlo sa opijú a je po slávnosti

Salezián Peter Žatkuľák pochádza z Dolného Kubína. Na Lunik IX zavítal ako kňaz v roku 2008. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Nedávna návšteva pápeža upriamila pozornosť domácich i celého sveta na neslávne známe košické sídlisko Lunik IX. Spolu s touto udalosťou sa rozprúdili i debaty o rómskych komunitách na Slovensku a spôsoboch, ako sa im dá pomôcť.

Salezián Peter Žatkuľák pôsobí na Luniku IX už dlhé roky, pozná ľudí, ktorí na sídlisku bývajú, i problémy, s ktorými sa denne pasujú. Hovorí o tom, ako vyzerá život na sídlisku, ako sa podmienky i mentalita ľudí rokmi menili, čo považuje pri práci s deťmi za najdôležitejšie, ale aj to, ako Rómovia prežívajú vianočné sviatky.

Výnimočný rozhovor so zaujímavými vyjadreniami ponúka Daniela Marcinová.

Na Luniku IX žije 40 rokov: Rómov vyhostili z centra Košíc, lebo deti žobrali. Sú aj neprispôsobiví, ale jej sa krivdí

Ujásovci sú manželia už dlhé roky. Sobášili sa však na úrade. Budúci rok chcú zväzok spečatiť aj v kostole. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

O podmienkach, v akých žijú ľudia na Luniku IX, sa porozprávalo veľa. Vybývané byty, bez okien, elektriny či tepla. Ale nájdu sa aj útulné, čisté a pokojné.

Bytovka, v ktorej bývajú manželia Ujásovci, ku ktorým sme šli na návštevu, sa nachádza na kraji sídliska za základnou školou. Pri jednom z vchodov do očí udrie malý kúsok zeme pod oknami, ohradený vlastnoručne vyrobeným plotom.

Salezián Peter Žatkuľák vysvetľuje, že je to záhradka Oľgy Ujásovej, ku ktorej mierime. Podľa jeho slov sa o svoje okolie stará a aj takto ho chce zveľadiť.

V bytovke nás hneď na prvom poschodí víta pani Oľga s manželom.

Jedna z prvých obyvateliek Lunika IX vyrozprávala svoj strastiplný príbeh Daniele Marcinovej.

Fenomén železničných vlečiek zarastá húštinou. Urbex odhalil temné zákutia Košíc

Tajomné miesta Košíc. Toto je ukryté v Barci. (zdroj: Ľubomír Lehotský)

Železniční nadšenci si tohtoročný 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, pripomenuli skutočne nevšedným spôsobom. Vypravili netradičný „Vlak slobody“, aby priaznivcov z rôznych kútov Slovenska i zahraničia previezli pavučinou košických železničných vlečiek.

„To je teda naozajstná sloboda!“ nadšene skonštatoval jeden z necelej stovky fanúšikov železničnej, nostalgickej dopravy vezúc sa vo farebne zladenej súprave nostalgických motorákov, známych pod prezývkou Orchestrión či Kostitras.

Pod slobodou myslel najmä unikátnu možnosť previezť sa osobným vlakom tam, kam sa doteraz nemohol legálne nikdy dostať.

Dobrodružnú reportáž prináša Ľubomír Lehotský.

Čertovo mlieko. Výklady plné rumu, borovičky i slivovice lákali ľudí slabej vôle. Aj týmto žili Košice pred sto rokmi

Niekdajšie Petőfiho námestie, dnes Drevný trh v Košiciach. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Ošklivý zjav, Zadržaní ukrajinskí repatrianti, Bytové krádeže, Na podporu košických žobrákov, Porucha na elektrickej tramvaji, Otrava, Beštiálna vražda v Krásnej Hôrke.

Články z novín spred sto rokov pre vás už tradične oprášil Tomáš Ondrejšík.

Ikonická prvorepubliková pamiatka prežila päť bômb. Je dielom slávneho Čecha

Budova košickej pošty v roku 1939. (zdroj: Fortepan/Sattler Katalin)

Pre Košičanov budova, do ktorej si chodievajú posielať alebo vyzdvihnúť svoje zásielky. Pre milovníkov histórie a architektúry jedinečná pozoruhodnosť. To je objekt, v ktorom sídli Hlavná pošta Košice.

Štvrtého decembra by oslávil svoje narodeniny slávny český architekt Bohumír Kozák (1885-1978). Dožil sa krásneho veku 92 rokov. A za ten čas sa stihol nielen oženiť a vychovať tri deti, ale ako veľmi plodný architekt aj navrhnúť 55 budov postavených v Prahe a 12 mimo Prahu.

A podľa všetkého jedinou na Slovensku je veľkolepá budova na Poštovej ulici.

Práve o tejto pamiatke sa tento týždeň môžete dozvedieť viac v potulke Milana Kolcuna.

