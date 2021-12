Pečieme s Korzárom: Krehké syrové krekry

Pre návštevu miesto čipsov.

Krehké syrové krekry

Potrebujeme: 110 g masla izbovej teploty, 130 g múky, 85 g strúhaného parmezánu, 1/4 lyžičky soli, 1/2 lyžičky mletého čierneho korenia

Postup: V šľahači alebo mixéri rozmiešame maslo dohladka, pridáme múku, korenie a soľ a na nízkych otáčkach pokračujeme v miešaní, kým sa nevytvorí mrvenička. Pridáme parmezán a cesto premiestnime na pracovnú dosku. Rukami ho postláčame dohromady, rozdelíme na dve časti a vyformujeme ich do hranatého kvádra. Oba kusy zabalíme do fólie a dáme do mrazničky na 30 minút. Medzitým dáme nahriať rúru na 175 stupňov a plech vyložíme papier na pečenie. Zachladené cesto vyberieme, pokrájame na asi centimetrové plátky, poukladáme na plech v miernych rozostupoch a dáme piecť na asi 18 minút dozlatista. Po vybratí ich necháme úplne vychladiť na plechu.

Zdroj: pattysaveurs.com