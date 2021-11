Nevidím, nepočujem. Takto sa štát zachoval voči mestu, ktoré si pýtalo peniaze

Samospráve ostáva len vlastná peňaženka.

Na 2,5-miliónovú opravu deravého mosta ostal Prešov sám. Štát mu nepomôže

Most na Škultétyho ulici sa rozpadáva. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. Mesto Prešov plánuje opravu dôležitého mosta na Škultétyho ulici, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave.

Podľa predpokladanej hodnoty zákazky by mala oprava stáť vyše 2,5 milióna eur bez DPH a napriek snahám o spolufinancovanie bude musieť všetky náklady znášať pravdepodobne samospráva.

Počas komplikovanej opravy čakajú Prešovčanov aj niekoľkomesačné veľké dopravné obmedzenia. Tie pomôžu cenu zákazky znížiť.

Mesto dlhodobo komunikovalo, že náklady na opravu by mal znášať aj štát, prečo sa to napokon nepodarilo a samospráva ostala na financovanie sama, zisťoval Michal Ivan.

Iglu sa neujalo, útulok pre bezdomovcov odmietli. Košice chystajú nový projekt

Útulok na Bosákovej ulici nestačí. Mal stáť jeden nový na Jarmočnej, ale nebude. Pripravuje sa projekt na Bosákovej. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Pred dvomi rokmi mesto odovzdalo Arcidiecéznej charite Košice a neziskovej organizácii Oáza - Nádej pre nový život päť nových prístreškov pre bezdomovcov v tvare iglu.

Dva z nich boli pre páry, tri určené jednotlivcom, mesto dokopy stáli 630 eur.

Vodeodolné iglu vyrobené z polyetylénovej peny a hliníkovej fólie vnímal už vtedy riaditeľ arcidiecéznej charity Cyril Korpesio ako malú náplasť na to, že v Košiciach nie sú postavené dostatočné kapacity útulkov.

Ako sa s odstupom času ukázalo, o iglu nebol veľký záujem.

Ako sa rozhodlo mesto Košice riešiť situáciu s bezdomovcami, aký nový koncept pre nich pripravuje, píše Katarína Gécziová.

Výbuchy dával na YouTube, vzala ho NAKA. Priznal sa, ale súd dohodu odmietol

Marián na súde pri rozhodovaní o väzbe. (zdroj: TASR/Roman Hanc)

KOŠICE. Národná kriminálna agentúra zasahovala v apríli na ulici Kpt. Jaroša na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Na druhý deň pokračovala v rodinnom dome v Michalovciach. Išlo o akciu s názvom Nobel.

Policajti zadržali 45-ročného Mariána F. Bol obvinený pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a zločin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva. Skončil vo väzbe.

Na konci vyšetrovania prokuratúra uzavrela s obvineným dohodu o vine a treste, ktorú odstúpila súdu. Okresný sudca ju však odmietol schváliť. On a prokurátor sa dostali do sporu, ktorý musel vyriešiť krajský súd. Ako to napokon celé dopadlo, informuje vás Róbert Bejda.

Kňaz pozval žiakov do krypty v Osadnom, riaditeľ sa mu vyhrážal trestným oznámením

V krypte je pochovaných asi 1400 vojakov. (zdroj: Archív P. Soroku)

OSADNÉ. Jedinečná krypta vojakov z prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v obci Osadné v Sninskom okrese existuje už bezmála 88 rokov.

Má vlastnú webovú stránku, elektronického sprievodcu v siedmich jazykoch, QR kódy a do sveta sa dostala aj prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

Za prehliadku krypty sa vstupné neplatí, jej význam je však mimoriadne dôležitý, keďže pripomína ľudské životy, ktoré zmárnila Veľká vojna.

Vymoženosti modernej techniky majú jediný cieľ: dostať unikátne miesto do povedomia čo najširšieho okruhu verejnosti. Domácej i zahraničnej.

Chrám v Osadnom kráča s dobou, aké novinky prináša návštevníkom, pýtala sa za vás Jana Otriová.

Ústavný súd potreli nevhodnými farbami, pamiatka sa vráti na začiatok 20.storočia

Historická stavba sa dočkala po 15 rokoch ďalšej renovácie. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Od polovice septembra rekonštruujú na košickej Hlavnej ulici fasádu historickej budovy Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Práce si pred niekoľkými dňami všimol aj jeden z obyvateľov mesta Juraj.

Podľa neho nebola fasáda v tak zlom stave, aby ju bolo treba obnovovať. Renováciu preto považuje za priveľký luxus.

V objekte bývalých Jiskrových kasární sídli Ústavný súd od roku 2006, pričom posledná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky na Hlavnej ulici 110 prebehla pred 15 rokmi.

Prečo sa Ústavný súd pustil do opravy fasády a akej farby bude budova v košickom centre? Viac v článku Michala Lendela.

