Varíme s Korzárom: Tekvicové šišky pečené v rúre

Vyskúšajte s rôznymi polevami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tekvicové šišky pečené v rúre

Potrebujeme: 1a 3/4 šálky (š), 1 kopcovitú čajovú lyžičku (ČL) prášku do pečiva, 1 ČL jedlej sódy, 1 kopcovitú ČL tekvicového korenia (prípadne vyskúšajte perníkové korenie) 1 a 1/2 ČL škorice, 1 š hnedého cukru, 1 š tekvicového pyré, 2 veľké vajíčka izbovej teploty, 1/2 ČL vanilkového extraktu (alebo vanilkový cukor), 3 polievkové lyžice (PL) mlieka

Na maslovú polevu: 55 g masla, 2 š práškového cukru, vanilkový cukor, 3 PL vody, 1/3 š posekaných orechov (voliteľné)

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov, formu na šišky vytrieme a dáme bokom. Zmiešame spolu múku, jedlú sódu, prášok do pečiva, soľ a koreniny. V druhej miske zmiešame hnedý i vanilkový cukor, tekvicové pyré, vajíčka a mlieko. Suché suroviny vmiešame do tekutých. Pre jednoduchšie plnenie prelejeme cesto do cukrárskeho vrecka, formy vyplníme do približne dvoch tretín a dáme do rozohriatej rúry na asi 12 až 13 minút. Po dopečení ich vyberieme a necháme vychladnúť.

Medzitým si pripravíme polevu. Maslo v hrnci roztopíme, dvihneme nad plameň a krúživým pohybom miešame, kým nezhnedne a nezačnú sa na dne usádzať drobné kúsky. Pridáme vanilku, cukor a vodu a miešame, kým sa všetko nerozpustí. Poliate šišky môžeme posypať posekanými orechmi.

Zdroj: mycountrytable.com