Pečieme s Korzárom: Nadýchaný brokolicový koláč

Chutí teplý, ale aj studený.

Nadýchaný brokolicový koláč

Potrebujeme: 500 g čerstvej brokolice, tri vajcia, 160 g múky, tri lyžice oleja, pohár mlieka, 100 g strúhaného syra, soľ, štipku mletého muškátového orieška, lyžičku prášku do pečiva

Postup: Rúru predhrejeme na 200 stupňov celzia. Brokolicu päť minút povaríme a osušíme od prebytočnej vody. Do misy nasypeme múku, pridáme vajcia, olej, mlieko, kypriaci prášok, muškátový oriešok a štipku soli. Všetko dôkladne vymiešame, vznikne nám kompaktné cesto, do ktorého na záver vmiešame nastrúhaný syr. Koláčovú formu naplníme do dvoch tretín cestom, do cesta vsunieme hlavičky brokolice a zalejeme zvyšným cestom. Pečieme v rúre približne hodinu, aby sa dobre prepiekol aj stred koláča. Po upečení ho z formy ešte teplý vyklopíme a necháme vychladnúť na mriežke. Brokolicu môžeme nahradiť hráškom, do cesta pridať údeninu alebo pridať aromatický syr.