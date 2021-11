Varíme s Korzárom: Zapečená mexická ryža

​​​​​​​Ohnivý obed i pre vegetariánov.

Zapečená mexická ryža

Potrebujeme: 1 malú červenú cibuľu, 1 polievkovú lyžicu (PL) extra panenského olivového oleja, 2 čajové lyžičky (ČL) rasce, 1 ČL čili korenia, 1 ČL údenej papriky, 1/2 ČL soli, 1 ČL sušeného oregana, 1 čerstvú červenú papriku, 1 jalapeno papričku, 1 šálku (š) kukurice, 425 g čiernych fazúľ, 320 g salsy, 1 a 1/2 š uvarenej hnedej ryže, 1/2 š nastrúhaného syra Monterey Jack, 1/4 š nastrúhaného čedaru, avokádo, vňať koriandra alebo zelenú cibuľku na vrch

Postup: Vo veľkej panvici zahrejeme olej, pridáme pokrájanú cibuľu, krátko opečieme a pridáme koreniny so soľou. Zamiešame a po dvoch-troch minútach vhodíme pokrájanú červenú papriku a jalapeno a pár minút miešame. Vhodíme opláchnutú a scedenú fazuľu, kukuricu, salsu a ryžu a dobre pomiešame. Rúru zapneme na gril a mriežku dáme na horné priečky. Zmes premiestnime do zapekacej nádoby, vrch posypeme strúhaným syrom a vložíme na tri - štyri minúty do rúry, kým sa syr neroztopí. Podávame s nakrájanou zelenou cibuľkou, avokádom a koriandrovou vňaťou.

Zdroj: makingthymeforhealth.com