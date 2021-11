Varíme s Korzárom: Pečený tvaroh

Sýty dezert do chladných dní.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pečený tvaroh

Potrebujeme: 500 g mäkkého tvarohu, štyri vajcia, 150 g kryštálového cukru, lyžičku nastrúhanej citrónovej kôry, päť lyžíc mlieka, jeden vanilkový puding v prášku, tuk na vysypanie a strúhanku na vysypanie formy

Postup: Vajcia rozdelíme. Žĺtky vymiešame so 100 g cukru do peny, postupne do zmesi zašľahávame tvaroh, citrónovú kôru a mlieko zmiešané s pudingovým práškom. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a zapracujeme doň zvyšný cukor. Sneh vmiešame do tvarohovej hmoty. Formu na pečenie vymastíme maslom a vysypeme strúhankou, vlejeme cesto. Pečieme pri 170 stupňoch Celzia približne 40 minút.