Varíme s Korzárom: Kuracie stehná na radleri

Tradičný nedeľný obed, obohatený o nezvyčajnú chuť.

Kuracie stehná na radleri

Potrebujeme: 8 stehien s kosťou a kožou, soľ, čierne korenie, 1 polievkovú lyžicu (PL) oleja, 2 veľké cibule, 4 na plátky pokrájané strúčiky cesnaku, 450 g väčších rozštvrtených šampiňónov, 1/2 šálky (š), zelených olív, 2 čajové lyžičky nasekaného čerstvého tymianu, 1 š citrónového radlera, 1/3 š kuracieho vývaru, 1 PL kukuričného škrobu, 1 PL čerstvého citróna

Postup: Kuracie stehná umyjeme a osušíme a štedro osolíme a okoreníme. Rúru predhrejeme na 180 stupňov a na sporáku dáme zahriať smaltovaný hrniec. Pridáme olej, a keď začne jemne bublať, vložíme doň kuracie stehná kožou dole a necháme ich variť 8 - 10 minút, kým koža nezhnedne. Potom mäso vyberieme a dáme bokom.

Do hrnca dáme pokrájanú cibuľu, pláty cesnaku a rozštvrtené huby. Zamiešame a 15 minút povaríme. Potom prisypeme olivy, tymian, lyžičku soli a trocha čierneho korenia. Na záver prilejeme radler, všetko premiešame a privedieme k varu. Na vrch zmesi húb a olív položíme kuracie stehná, pričom dávame pozor, aby sme kožu neponorili do omáčky. Hrniec vložíme do rúry a pečieme 35 až 45 minút , kým mäso nie je mäkké.

Kliešťami stehná vyberieme z hrnca na plech, rúru zapneme na gril a mriežku položíme na vrchné priečky. Hrniec dáme späť na sporák, obsah necháme zovrieť a vmiešame kurací vývar zmiešaný s kukuričným škrobom. Na miernom ohni necháme zahustiť. Medzitým vložíme plech so stehnami do rúry a necháme krátko grilovať, aby koža zostala extra chrumkavá. Na záver do hrnca vmiešame citrónovú šťavu a podľa potreby dochutíme.

Zdroj: afarmgirlsdabbles.com