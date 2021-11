Dostali covid a odišli rýchlo. Neočkovaných seniorov ovplyvňujú mladší i rovesníci

Pozorujú jeden druhého, potom sa rozhodnú.

Seniorov odhovárajú od očkovania aj deti, tvrdí okresný šéf Jednoty dôchodcov

Očkovanie seniorov v prešovskej nemocnici. (zdroj: Korzár/Lenka Haniková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Dáta ukazujú, že od začiatku septembra sa na Slovensku zaočkovalo len 21-tisíc seniorov nad 60 rokov.

Zaočkovanosť išla podľa analytikov z Dát bez pátosu medzi staršími ľuďmi hore len o 0,4 percenta.

Práve seniori však tvoria dve tretiny pacientov v nemocniciach a až 90 percent úmrtí na delta variant koronavírusu.

Zaočkovaných pritom nie je ešte 420-tisíc z nich a to je podľa analytikov aktuálny hlavný problém Slovenska.

Na otázky prečo je v boji proti pandémii dôležitá práve vakcinácia starších a či majú možnosť dať sa zaočkovať naozaj všetci, sa pozrela Lenka Haniková.

Košice chcú stanicu otvoriť z druhej strany. Železnice pri rekonštrukcii mesto obišli

Primátor chce, aby sa stanica otvorila aj z druhej strany. Súvisí to i s plánom nového mestského centra pri Hornáde. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Železnice Slovenskej republiky po rokoch rekonštruujú železničnú stanicu v Košiciach.

Zmeniť sa má strecha nástupíšť, ich osvetlenie či priechody pre cestujúcich na prístup k úrovňovým nástupištiam a výstup z batožinového tunela. Štátny podnik investuje do prác takmer 13 miliónov eur.

Šéf dopravnej komisie Košíc, mestský a krajský poslanec Ladislav Rovinský (nezávislý) žiadal od železníc stanovisko mesta k predĺženiu stavebného povolenia.

Chcel tým docieliť, aby železnice priznali, že stanovisko mesta nemajú. Mesto totiž podľa poslanca nebolo na rozdiel od mestských častí o rekonštrukcii vopred informované.

Problému sa ďalej venovala Jana Ogurčáková. Galériu prác na stanici pripravila Judita Čermáková.

Veľká premena Košíc. Stanicu by ste nespoznali, pri Dóme boli električky i autá

Rušná Leninova ulica začiatkom 70. rokov. (zdroj: Fortepan / Lencse Zoltán)

KOŠICE. Zábery z fotoarchívov budia dojem, že sa pozeráme na celkom iné mesto.

Tam, kde je dnes pulzujúca Trieda SNP, vidno iba stavenisko, Hlavná ulica naopak vyzerá ako rušná dopravná tepna mesta. A železničnú stanicu by asi nikto nespoznal.

Košice sa za posledné desiatky rokov výrazne zmenili.

Ako vyzeralo mesto v minulom storočí, ktorá časť mala mať pôvodne názov Nové Mesto a čo bolo v polovici 19. storočia podnetom na výstavbu staničného pavilónu v švajčiarskom štýle, píše Anna Novotná.

Po Prešove ruší vianočné trhy aj Terasa a Sever. Košickí starostovia nechcú selekciu

Vianočný stromček doviezli na košickú Hlavnú tento týždeň. Mesto Košice pripravilo viacero noviniek vo výzdobe. (zdroj: TASR/František Iván)

KOŠICE, PREŠOV. Na sprísnený covid automat, ktorým sa vláda pokúša zastaviť zhoršujúcu sa epidémiu a najmä kritickú situáciu v nemocniciach, už reagujú aj samosprávy.

Mesto Prešov v piatok informovalo, že ruší vianočné trhy, Prešovčania sa tak ani tento rok na trhoch v centre mesta nestretnú.

Obdobne sa s vianočnými trhmi zariadili aj v Košiciach. Mestské časti Sever a Západ ani tento rok remeselné, vianočné či adventné trhy neotvoria.

Či je ešte stále na pláne zorganizovať aspoň mestské trhy na Hlavnej, alebo sa mesto taktiež rozhodlo ich zrušiť, sa dozviete od Kataríny Gécziovej.

Humenčania nemali teplú vodu, zasiahli obchodní inšpektori. Už koná aj súd

Niektorí Humenčania nemali vodu v požadovanej teplote. Bola nižšia o šesť až desať stupňov. (zdroj: Archív Humenskej energetickej spoločnosti)

HUMENNÉ. Takmer týždeň čakali Humenčania na niektorých sídliskách, aby sa mohli ráno či večer osprchovať alebo vykúpať v teplej vode.

Situáciu riešili obchodná inšpekcia, ministerstvo hospodárstva aj súd.

Problém s obmedzenou dodávkou teplej vody v požadovanej teplote nastal v nedeľu pred týždňom. Na poludnie výrobca a dodávateľ tepla Chemes vedome znížil teplotu vykurovacej vody.

Teplota vody klesla o šesť až desať stupňov.

Čo presne sa v Humennom dialo a ako na situáciu reaguje spoločnosť Chemes, Humenská energetická spoločnosť, primátor mesta či Ministerstvo hospodárstva SR, sa dočítate v článku od Jany Otriovej.

Unikátna pamiatka. Majiteľ sušiarne bylín zomrel, šanca na jej záchranu ožila

Chátrajúca sušiareň bylín je unikátnou pamiatkou. Aktivisti sa ju snažia zachrániť. (zdroj: Michal Ivan)

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Osud historickej pamiatky, ktorá je v začiatku devastácie, sa snaží zvrátiť občianske združenie Vegetabil - sušiareň liečivých rastlín.

Ako hovorí historik a zakladajúci člen združenia Ondrej Glod, je pol hodiny po dvanástej.

Napriek tomu aktivisti vidia nádej, že sa im podarí objekt zachrániť, a na obnovu a premiestnenie už zbierajú peniaze.

Čo doteraz brzdilo aktivistov, aby pamiatku obnovili a aké s ňou majú plány, priblížil Michal Ivan.

Prešov pre nový covid automat ruší vianočné trhy

Tradičné vianočné trhy sa v Prešove neuskutočnia ani tento rok. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Mesto Prešov v reakcii na nový covid automat a výrazné sprísnenie opatrení zo strany štátu rozhodlo, že tradičné vianočné stánky tento rok neotvorí.

Pripravenú má alternatívu.

Viac o tom, ako bude vyzerať advent v Prešove, prezradí článok Michala Ivana.

V Košiciach chytili daňového recidivistu, vinia ho zo škody vyše 5,6 milióna

Ilustračné. (zdroj: Polícia SR)

KOŠICE. Kriminalisti a vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach zasahovali v jednom z bytov v mestskej časti Nad jazerom.

Počas domovej prehliadky zaistili v pondelok počítačové údaje, väčšie množstvo pečiatok či iný dôkazový materiál pochádzajúci z ekonomickej trestnej činnosti.

Po vykonaní procesných úkonov krajský policajný vyšetrovateľ zadržal Radoslava K. a obvinil ho zo zločinu skrátenia dane a poistného.

Akých zločinov sa recidivista dopustil a aký trest mu za ne hrozí, priblížil Jaroslav Vrábeľ.

Na obchvate Košíc znížili rýchlosť, ale nie tak, ako žiadala polícia

Nová značka znižuje maximálnu povolenú rýchlosť z 90 na 70 km/h až na železničnom moste. Polícia to však požadovala v celej lokalite mosta VSS. (zdroj: Pavel Titl)

KOŠICE. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala v týchto dňoch konečne vymieňať dopravné značenie na tzv. košickom obchvate.

Vďaka nemu sa má znížiť maximálna povolená rýchlosť z 90 na 70 km/h v celej lokalite mosta VSS.

Prekvapujúce však je, že novú značku so 70-kou v smere od Optimy na Jazero (smer Prešov, Michalovce) osadili až za mostom VSS v časti cesty, ktorá prechádza na železničný most.

Ako pritom Korzár informoval ešte 30. októbra, sedemdesiatka mala byť po novom už pred nájazdom na most VSS a odbočkou na Južnú triedu (smer do Barce a na Maďarsko). Aj z opačnej strany zostala na moste VSS takisto 90-ka už hneď za odbočkou na Južnú triedu (smer do centra aj do Barca i na Maďarsko), hoci mala po novom platiť až po jeho prejdení.

Čo na zmeny hovorí Národná diaľničná spoločnosť, polícia či dopravný expert, sa pýtal Peter Jabrik.

Víchrica zničila veľkú časť Tatier. (zdroj: Ján Krošlák)

Od ničivej víchrice v Tatrách prešlo 17 rokov, lesníci vysadili 10 miliónov sadeníc, Nový les bude silnejší

Polícia mala plné ruky práce s opitými vodičmi, rekordér nafúkal 4,3 promile. Upozornili na seba sami

Obnovený kláštor minoritov v Levoči sprístupnili verejnosti. Využívať ho chcú na múzejné účely

Na východe pribudlo najviac chorých v okresoch Prešov, Košice a Spišská Nová Ves. Hospitalizovaní čoskoro prelomia hranicu 3 000

V prešovskej nemocnici podľahlo ochoreniu covid-19 v tretej vlne 121 pacientov. Záujem o očkovanie mierne rastie

