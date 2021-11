Pápež z Košíc odišiel, zničený trávnik ostal. Kto zaplatí nový, keď poisťovňa nechce?

Brat expredsedu parlamentu podľahol covidu.

Po pápežovi na štadióne museli meniť trávnik. Poisťovňa ho nechce preplatiť

Pápež František prilákal na štadión Lokomotívy 20-tisíc ľudí. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Od návštevy pápeža Františka v Košiciach uplynuli už vyše dva mesiace. Na štadióne Lokomotívy však stále riešia následky veľkolepej akcie.

Stretnutie Svätého Otca s mládežou bolo vyvrcholením jeho cesty na východné Slovensko. Približne 20-tisíc ľudí zaplnilo tribúnu aj samotný futbalový trávnik. Okrem ich zážitku na celý život je však výsledkom aj škoda za zhruba 11-tisíc eur. Dodnes nie je vysporiadaná.

Pre nespôsobilé ihrisko museli odohrať futbalisti FC Košice viaceré zápasy, pôvodne plánované ako domáce, buď u súpera alebo na neutrálnom štadióne.

Zomrel známy prešovský podnikateľ a filantrop Dušan Migaš. Podľahol covidu

Dušan Migaš. (zdroj: archív)

PREŠOV. Podnikateľ a filantrop Dušan Migaš zomrel v utorok večer v prešovskej nemocnici. Zomrel na zlyhanie srdca v spojitosti s ochorením covid-19. Na budúci rok by oslávil sedemdesiatku.

Správu o úmrtí potvrdila jeho dcéra Dušana. ďalšie informácie prináša Michal Frank.

Bol rozhodcom, zakladal ANO, roky vládne v Poprade. Čo hovorí Danko na svojich kritikov?

Primátor Anton Danko. (zdroj: TASR)

Je hegemónom popradskej politiky. Pred takmer dvadsiatimi rokmi si ho Popradčania zvolili do čela mesta. Anton Danko bol primátorom mesta pod Tatrami až do roku 2014, v roku 2018 sa do kresla opätovne vrátil.

V Poprade má pevnú pozíciu, no zároveň je často kritizovaný. V minulosti pôsobil aj na župe ako podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) či vo „veľkom“ parlamente.

Michal Frank sa s Antonom Dankom zhováral o Poprade, politike, súperoch, ale aj o hokeji či minulosti.



Cesty, hlodavce, neporiadok, asociáli. Pocitová mapa ukázala, čo trápi Michalovčanov

Pocitová mapa je stále živá. (zdroj: michalovce.web-gis.sk)

MICHALOVCE. Zvýšený výskyt hlodavcov, rozbité chodníky, chýbajúce odpadkové koše ale aj najlepšia zmrzlina na svete.

Všetko toto a ešte oveľa viac zaznamenali obyvatelia a návštevníci do pocitovej mapy Michaloviec. Viac o nej priblížil Jana Otriová.

Vo väzniciach zomrelo na covid už päť väzňov

Z múrmi väzníc sa pravidelne testujú väzni aj zamestnanci. (zdroj: zvjs.sk)

KOŠICE, PREŠOV, LEVOČA. Po lete, počas ktorého miestami klesol na Slovensku výskyt koronavírusu až na nulu, sa pandemická situácia zhoršila.

Výnimkou nie sú ani väznice, kde od septembra testy opäť odhaľujú pozitívnych nielen zamestnancov, ale aj odsúdených či väzobne stíhaných obvinených.

Ako nás informovala Anna Ragasová z Úseku koordinácie a styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže, aj naďalej sa vo všetkých ústavoch vykonáva testovanie. ďalšie informácie približuje Róbert Bejda.

Najmä nezaočkovaní to budú mať ťažšie. Pozrite si, aké opatrenia schválila vláda

Covid automat od 22. novembra (zdroj: Sme.sk)

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vláda v utorok schválila rozdelenie okresov podľa rizikovosti, ktoré bude platiť od pondelka 22. novembra.

Očakávalo sa, že zároveň rozhodne aj o nových opatreniach, ktoré navrhlo konzílium odborníkov. Napokon sa to odložilo až na štvrtok.

Od pondelka 22. novembra bude v čiernej fáze 54 okresov. O ktoré pôjde sa dozviete z článku Klaudie Jurkovičovej.



Statný smrek obyčajný rástol pri Ružíne 70 rokov. Cez advent bude zdobiť centrum Košíc

(zdroj: TASR/František Iván)

KOŠICE. Metropola východu sa už pripravuje na Vianoce. Dominantu výzdoby centra mesta, vianočný stromček, vztýčili vo štvrtok dopoludnia na tradičnom mieste pri súsoší Immaculata.

Statný 70-ročný smrek obyčajný pochádza z lokality neďaleko Suchého vrchu pri vodnej nádrži Ružín. Pôvodne mal 22 metrov. Po úprave a dosadení do špeciálnej šachty pri súsoší mu zostalo z výšky ešte 18 metrov.

Kedy sa uskutoční jeho slávnostné rozsvietenie, prezradí Daniela Marcinová.

Počet hospitalizovaných sa blíži k trom tisícom. Východ hlási prírastok 2 967

Ilustračné. (zdroj: TASR/AP)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Z 22 206 PCR vyšlo v stredu pozitívne 7 616, vyše 71 percent nebolo očkovaných, z 11 015 antigénových testov pribudlo 1 140 nových prípadov nákazy, z nich nebolo očkovaných vyše 70 percent.

Pomer pozitivity PCR testov predstavuje 34,30 percenta, pri antigénových testoch ide o 10,35 percenta.

Za uplynulý deň pribudlo do štatistík 38 obetí covidu-19, celkovo ich je už 13 725. ďalšie údaje zo štatistík priblíži Daniela Marcinová.

Ďalšie správy

Niektoré látky po vyliatí stuhli a hasiči ich museli rozbíjať zbíjacím kladivom a krompáčom. (zdroj: TASR/Roman Hanc)

Odstraňovanie PCB látok z areálu Chemka Strážske pokračuje. Naplnili osem kontajnerov. Práce budú trvať aspoň do konca mesiaca.

Záhrady zaplavil slizovec iberský. Treba zmeniť spravovanie krajiny, vraví odborník. Jeho prirodzených predátorov vyháňame.

Meteorológovia opäť upozorňujú na smog vo Veľkej Ide, pridali sa už aj Košice. Na horách môže silnejšie fúkať.

Semafory na frekventovanej križovatke v Prešove nefungujú, vymieňajú poškodený stĺp. Dopravu bude v prípade potreby riadiť polícia.

Vstup na košický verejný cintorín prejde obnovou. Pribudne kaviareň aj bufet. Zrekonštruuje sa parkovisko aj trhovisko.

Košický magistrát pre občanov od piatka uzatvoria. Dôvodom je nepriaznivý vývoj pandémie.

Teploty v Košiciach klesli k nule, mesto začalo so zimnou údržbou. I tento rok je možné adoptovať si chodník.



Recept

(zdroj: pexels.com)

Varíme s Korzárom: Špagetové hniezda so základnou paradajkovou omáčkou. Vyskúšajte iné servírovanie.

