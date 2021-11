Maškrtíme s Korzárom: Pečené plnené jablká

Horúca jesenná dobrota na chladné dni.

Pečené plnené jablká

Potrebujeme: 45 - 90 g hnedého cukru, 65 g opečených pekanových alebo vlašských orechov, 1/3 šálky (š) sušených brusníc alebo pokrájaných datlí, 35 g kandizovaného zázvoru, 2 polievkové lyžice (PL) roztopeného masla + viac na potretie plechu a jabĺk, 2 čajové lyžičky (ČL) múky (dá sa vynechať, prípadne nahradiť zemiakovým škrobom) , 1/2 ČL škorice, ostrúhaný a nadrobno pokrájaný trojcentimetrový kúsok zázvoru, kôru z polovice citróna, štipku soli, 2 väčšie vaječné žĺtky, 180 ml bieleho vína, jablčnej šťavy alebo vody, 6 stredne veľkých jabĺk

Postup: Vymastíme si maslom plech dostatočne veľký na to, aby sa doň zmestili všetky jablka v jednej vrstve. Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Zmiešame cukor, orechy, brusnice alebo datle, kandizovaný aj čerstvý zázvor, 2 lyžice roztopeného masla, múku, škoricu, citrónovú kôru a soľ. Nakoniec vmiešame žĺtky. Z jabĺk odstránime jadierka a okolo vyrežeme ostrým nožom asi centimetrový kruh. Jamku naplníme zmesou, potrieme ju aj vrch jabĺk roztopeným maslom, vodu, víno alebo jablčnú šťavu prilejeme do plechu a dáme piecť asi na 45 minút, kým sa jablká neprepečú. Ak sa tekutina z plechu rýchlo vytráca, počas pečenia ju doplníme. Podávať môžeme so šľahačkou alebo vanilkovou zmrzlinou.

Zdroj: davidlebovitz.com