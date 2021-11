Varíme s Korzárom: Kovbojské cestoviny

Expresná večera na uponáhľané dní.

Kovbojské cestoviny

Potrebuje: jednu plechovku fazule, jednu plechovku drvených paradajok, jednu klobásu, štyri strúčiky cesnaku, cibuľu, soľ, chili, čierne korenie, olej, balenie cestovín (ideálne široké rezance)

Postup: Ako prvé vsypeme cestoviny do vriacej osolenej vody. Kým sa varia, pripravíme si omáčku. Cibuľu rozkrájame na drobné kúsky a opražíme ju na lyžici oleja. Pridáme prelisované strúčiky cesnaku a pokrájanú klobásu. Poprášime korením a zalejeme drvenými paradajkami. Chvíľu podusíme, aby cibuľa zmäkla a odparila sa prebytočná voda. Do omáčky pridáme premytú fazuľu z konzervy, dobre premiešame a ešte krátko povaríme. Cestoviny scedíme, pridáme do omáčky, premiešame a podávame.

