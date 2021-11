Varíme s Korzárom: Nepečené bezlepkové tyčinky

Domáca dobrota.

Nepečené bezlepkové tyčinky

Potrebujeme: 200 g datlí, pol deci vody, 100 g tekutého orechového masla (mandľové, lieskovoorieškové, pistáciové), 80 g pufovanej quinoy, 50 g rôznych orechov, 50 g tekvicových semienok, 50 g čokoládových kúskov, 50 g sušených brusníc/višní.

Postup: V mixéri rozmixujeme datle s vodou. Vznikne tekutejšia pasta, do ktorej vmiešame orechové maslo. Do tejto zmesi pridáme ostatné suroviny, teda orechy, tekvicové semienka, čokoládu, ovocie a na záver pufovanú quinou. Dobre premiešame. Do plechu vložíme papier na pečenie a všetku zmes do neho natlačíme. Urobíme to dôkladne a rovnomerne. Plech vložíme na hodinu do chladničky. Po hodine rozkrájame na tyčinky.