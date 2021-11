Varíme s Korzárom: Kuracie kúsky v cesnakovom cestíčku

Tip na chutný obed.

10. nov 2021 o 21:30 Monika Almášiová

Kuracie kúsky v cesnakovom cestíčku

Potrebujeme: 250 g kuracích pŕs, 1 vajíčko, 100 ml mlieka, 2 lyžice horčice, 3 strúčiky cesnaku, 100 g hladkej múky, 50 g jemne strúhaného eidamu, soľ, mletú červenú papriku, olej, strúhanku

Postup: Pripravíme si väčšiu misu, do ktorej vyklepneme vajíčko a vidličkou ho vyšľaháme s mliekom. Do zmesi pridáme nastrúhaný syr, cesnak, horčicu, mlieko a osolíme. Na záver vmiešame múku. Do dobre vymiešaného cestíčka vložíme kuracie kúsky, všetky musia byť obalené v zmesi. Chvíľu necháme postáť. V hlbšej panvici rozohrejeme olej. Každý kúsok obalíme v strúhanke a hneď vkladáme do oleja. Dobre opečieme z každej strany.