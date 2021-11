Varíme s Korzárom: Gnocchi s klobásou a zeleninou

Večera z jedného plechu.

9. nov 2021 o 21:25 Daniela Marcinová

Gnocchi s klobásou a zeleninou

Potrebujeme: 680 g gnocchi, 400 g klobásy porozkrajovanej na väčšie kúsky, 2 väčšie papriky na kúsky, polovicu natenko nakrájanej červenej cibule, 280 - 340 cherry paradajok, 3 nadrobno pokrájané strúčiky cesnaku, 2 polievkové lyžice (PL) olivového oleja, 3 vetvičky rozmarínu alebo 1 čajovú lyžičku (ČL) sušeného, 1/4 šálky (š) natenko pokrájanej čerstvej bazalky alebo 1 ČL sušenej, 1/3 š parmezánu, soľ, čierne korenie, 3 šálky čerstvého špenátu

Postup: Rúru predhrejeme na 220 stupňov a plech vyložíme papierom na pečenie. Do neho poukladáme gnocchi, papriku, cibuľu, paradajku, cesnak a bazalku s rozmarínom, ak používame sušené. Pokvapkáme olivovým olejom a premiešame, aby sa všetko obalilo. Rozprestrieme do rovnomernej vrstvy a na zeleninu a gnocchi poukladáme kusy klobásy. Ak používame čerstvé bylinky, dáme ich na vrch zeleniny. Pečieme v rúre 25 minút, vyberieme, vrch posypeme špenátom (nemiešame) a vložíme do rúry ešte na 2 minúty. Po dopečení zamiešame, ochutíme soľou a korením a posypeme strúhaným parmezánom.

Zdroj: therealfooddietitians.com