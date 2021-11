Pečieme s Korzárom: Kakaový jablčník

Dobrota s orechmi a višňami.

8. nov 2021 o 21:40 Monika Almášiová

Kakaový jablčník

Potrebujeme: 600 g postrúhaných a očistených jabĺk, 400 g polohrubej múky, 300 g cukru, jeden vanilkový cukor, tri lyžice kakaa, tri vajíčka, 200 ml oleja, dve hrste orechov, dve hrste sušených višní, pol balíčka prášku do pečiva

Postup: Múku zmiešame s cukrom, vanilkovým cukrom, kakaom a práškom do pečiva. Do postrúhaných jabĺk pridáme vajíčka, olej a kakaovú zmes. Všetko dobre premiešame, aby nikde nezostali suché miesta. Na záver do cesta pridáme nasekané orechy a višne. Tekuté cesto prelejeme do hlbokého plechu. Pečieme na 180 stupňov približne pol hodinu. Kontrolujeme zapichnutím špajle, ak je suchá, koláč je hotový.

