Sekerám a pílam už vzácne stromy za obeť nepadnú. Pralesové zvyšky sa dočkali ochrany

Od roku 2009 sa stratili stovky hektárov.

8. nov 2021 o 21:40 Daniela Marcinová

Na východe schválili 15 vzácnych lokalít. Budaj: Ikea nekúpi drevo od hlupákov

Pätnásť východoslovenských lokalít dostane od prvého decembra najprísnejšiu ochranu. Stanú sa z nich Pralesy Slovenska. (zdroj: Pavol Stranovský)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Najvyšším vrchom v bezprostrednom okolí Bardejova je legendárna Stebnícka Magura. Je ľahko rozoznateľná vďaka televíznej veži osadenej na jej vrchole.

Šimonka je zase svojou výškou 1 092 metrov nad morom najvyšším bodom Slanských vrchov. Ak počasie praje, možno odtiaľ vidieť aj Vysoké Tatry či Kráľovu hoľu v Nízkych Tatrách.

Aj tieto dve turisticky známe miesta dostanú od prvého decembra spolu s ďalšími trinástimi východoslovenskými lokalitami významnú legislatívnu ochranu, konkrétne najvyšší, piaty stupeň ochrany.

Prečo to bolo potrebné a čo sa pre dané lokality zmení, sa dočítate v článku Kataríny Gécziovej.

Ekológ o chránených pralesoch: Niekde je síce neskoro, ale lepšie ako nikdy

Pavol Stranovský sa teší z vytvorenia prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska z dielne ministerstva životného prostredia. (zdroj: Archív P. S.)

Krajinný ekológ Pavol Stranovský vo Volovských vrchoch trávi mnoho času. Preto ho potešila správa o vytvorení prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá vznikne od 1. decembra.

V praxi to znamená, že niekoľko pralesových zvyškov aj na východnom Slovensku prejde do najvyššieho, teda piateho stupňa ochrany, a akékoľvek zásahy do týchto území budú zakázané.

Do zoznamu bezzásahových zón sa dostal aj pralesový zvyšok Zbojnícka dolina vo Volovských vrchoch.



Lenka Haniková sa pýtala, čo je na tejto lokalite výnimočné a či neprišiel piaty stupeň ochrany pre niektoré pralesové zvyšky neskoro.

Zrazil policajta, ušiel, stopli ho výstrely. Pre nepríčetnosť ho súd nepotrestá

Zadržanie Petra B. na Festivalovom námestí. (zdroj: Jaroslav Vrábeľ)

KOŠICE. Na niektorých košických cestách bolo začiatkom marca rušno. Policajná hliadka so zapnutou sirénou a majákmi naháňala Fiat 500, ktorého šofér na čerpacej stanici zranil policajta.

Auto sa za pomoci ďalších hliadok a streľby podarilo zastaviť na Festivalovom námestí.

Šofér Peter B. skončil v rukách polície a bol obvinený zo zločinu útoku na verejného činiteľa závažnejším spôsobom konania - so zbraňou.

Vyšetrenie jeho zdravotného stavu odhalilo, že trpí vážnou duševnou chorobou. Tá nepripúšťa ďalšie trestné stíhanie, preto bolo v prípade 53-ročného Košičana zastavené.

Prípad naháňačky ako z akčného filmu dosledoval Róbert Bejda.

Bordové Košice pustia na vianočné trhy len očkovaných, Prešov má viac možností

Rozsvecovanie vianočného stromčeka v Prešove. (zdroj: Michal Ivan)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Mnohé mestá na východe Slovenska stále čakajú, ako sa bude vyvíjať epidemiologická situácia.

Až to určí, ako budú vianočné trhy vyzerať a či sa vôbec budú môcť uskutočniť.

Viacerým mestám zhoršujúca sa situácia nepraje, inde pomohlo očkovanie.

Či budú tento rok v mestách vianočné trhy a v akých podmienkach či v akej podobe by sa mohli konať, zisťoval Michal Ivan.

Nora Kabrheľová chce vypovedať štyri hodiny. Za podvody jej hrozí 12 rokov

Eleonóra Kabrheľová na jednom zo starších pojednávaní. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Vyše osem rokov obvinená a vyše štyri a pol roka obžalovaná. Košická expodnikateľka a dnes dôchodkyňa Nora Kabrheľová, predtým Mojsejová, má na Okresnom súde Košice I rozpojednávaný rozsiahly prípad zločinu podvodu s DPH.

Pôvodne obsahovala obžaloba až 11 mien ľudí z Košíc, ich okolia, Bardejova i Bratislavy. Spolu s Kabrheľovou mali tvoriť organizovanú skupinu. No keďže štyria z nej postupne priznali vinu, scvrkol sa počet údajných daňových podvodníkov na sedem.

Súd síce v tejto veci za ostatné vyše štyri roky vytýčil množstvo termínov pojednávaní, no z rôznych príčin sa uskutočnilo iba pár. Minulý týždeň k tým úspešným konečne pribudlo ďalšie.

Čo nové sa v kauze Nory Kabrheľovej na súde udialo, si prečítate v článku Róberta Bejdu.

Firma vráti Košiciam 2,5 milióna eur a postaví priemyselný park

Podpis dohody o urovnaní sporov medzi mestom a spoločnosťou Ipsa. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) podpísal začiatkom novembra dohodu o urovnaní medzi mestom a bratislavskou spoločnosťou Ipsa.

Podpisom by sa mali skončiť dlhoročné súdne spory, ktoré medzi sebou viedli.

Informoval o tom v pondelok hovorca mesta Vladimír Fabian. Dohodu v septembri odobrilo aj mestské zastupiteľstvo.

Jej predmetom je urovnanie vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných strán. Tie vznikli v súvislosti s nezaplatením časti kúpnej ceny za mestské nehnuteľnosti v bývalom areáli firmy Casspos v blízkosti areálu U. S. Steel. Urovnajú tým aj mestom nárokovanú zmluvnú pokutu a úroky z omeškania zo strany spoločnosti Ipsa.

„Zároveň sa urovnajú aj jednotlivé sporné práva a povinnosti a usporiadajú vzájomné práva a povinnosti všetkých účastníkov zo vzájomných súdnych sporov,“ doplnil hovorca mesta.

Téme sa bližšie venoval Peter Jabrik.

