Stretávam sa s deťmi, ktoré sú z krúžkov v strese a plačú, hovorí terapeutka

Myslenie môže byť aj závislosťou.

Sú deti, ktoré sa veľa pýtajú, sú zvedavé, je ich v okolí akosi „priveľa“. V tomto opise môže spoznať svoje deti mnoho rodičov, ale ako sa to dá odpozorovať a kedy už možno hovoriť u detí o mimoriadnom intelekte či dokonca o genialite? Lektorka a terapeutka MONIKA STEHLÍKOVÁ vysvetľuje, že nadané dieťa je predovšetkým nepredvídateľné, často sa pýta, je zvedavé, nadšené, zaujímajú ho súvislosti a chce veci poznať viac do hĺbky.

Mnoho rodičov sa môže domnievať, že ich deti sú nesmierne šikovné, ba až geniálne. Ale kedy geniálne naozaj sú? Ako sa to dá určiť a odpozorovať?

- Všeobecne sa predpokladá, že genialita začína pri IQ nad 140, ale nie je to také jednoduché. Genialita súvisí skôr s kreativitou, vysokou schopnosťou niečo vo svete zmeniť či zásadne zasiahnuť do vývoja spoločnosti. Nie je to však to isté ako mimoriadne nadanie. Vaša otázka je zrejme myslená tak, že veľa rodičov si myslí, že má nadané deti. Americký model ukazuje, že mierne nadanie začína u IQ 115, čiže detí, ktoré sú nadané a majú v sebe určitú tvorivosť, je v populácii pomerne dosť.

Nadanie sa prejavuje rôzne, ale ide najmä o otvorenosť mysle, zvedavosť, schopnosť pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu, vytvárať si názory či chápať veci v súvislostiach. V tom, že si rodičia myslia, že majú nadané deti, by som nevidela žiaden problém. Svoje deti obdivujú, vnímajú ich pozitívne a snažia sa ich podporovať.

Môžeme nadanosť vyvodiť napríklad aj z toho, že dieťa má viac otázok ako jeho rovesníci?

