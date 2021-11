Pečieme s Korzárom: Krehké praclíky

Rýchly recept bez kysnutia.

4. nov 2021 o 21:55 Monika Almášiová

Krehké praclíky

Potrebujeme: 250 g hladkej múky, 125 g studeného masla, jedno vajce, dve lyžice kyslej smotany, lyžičku soli, žĺtok, dve lyžice mlieka, hrubozrnnú soľ, mak, sezamové semienko, jarnú cibuľku

Postup: Múku preosejeme do veľkej misy. Maslo pokrájame na kocky a pridáme do múky. Primiešame tiež vajce a smotanu, osolíme. Vypracujeme hladké cesto, ktoré necháme pol hodinu odpočívať. Cesto preložíme na pomúčenú dosku, rozvaľkáme ho na placku a rozkrájame na centimetrové pásiky. Pásiky vytvarujeme do valčekov a krájame z nich kúsky dlhé približne 15 centimetrov. Tvarujeme praclíky, ktoré ukladáme na plech. Každý potrieme žĺtkom, ktoré sme rozmiešali v mlieku a posypeme hrubozrnnou soľou, semienkami alebo pokrájanou cibuľkou. Pečieme na 180 stupňov Celzia približne dvadsať minút.