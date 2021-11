Chodcov terorizujú kolobežkári, zrazili dieťa aj ženu s kočíkom

Koľko nehôd spôsobili nikto nevie.

4. nov 2021 o 22:00 Monika Almášiová

Obvinený exšéf školstva mal v kauze Sečovce uplácať inšpektorku a podpísať milióny

Bývalý vedúci odboru školstva Košického samosprávneho kraja z čias župana Zdenka Trebuľu Štefan Kandráč obvinenie odmieta. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

KOŠICE. Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila vlani v januári bývalého šéfa odboru školstva Košického samosprávneho kraja Štefana Kandráča, exriaditeľku Spojenej školy Dobšiná Alicu Krivanskú a podnikateľov Beátu P. a Ivana S.

Kvarteto východniarov obvinili pre obzvlášť závažný zločin podvodu, spáchaného v spolupáchateľstve, v časti pokusu a v časti dokonaného.

Beátu P. a Ivana S. obvinili aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, spáchaný v spolupáchateľstve.

Neprešiel ani mesiac a Úrad špeciálnej prokuratúry SR obvinenia zrušil ako nezákonné. Polícia však vo veci ďalej konala. Výsledkom je obvinenie tých istých osôb, no už v upravených skutkoch. Kauze sa venoval Róbert Bejda.

Nielen Sulík, ale i Trnka. Aj pas župana zverejnili, tiež bol na Expo v Dubaji

Sken pasu, ktorý by mal patriť košickému županovi Trnkovi. (zdroj: Ulož.to)

KOŠICE. Minister hospodárstva Richard Sulík, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (obaja SaS), trnavský župan Jozef Viskupič (OĽaNO) a predseda košickej župy Rastislav Trnka (nezávislý).

Skeny pasov týchto politikov boli spolu niekoľko dní zverejnené na známom českom hostingovom serveri Ulož.to.

Má ísť o členov slovenskej delegácie na prebiehajúcej prestížnej svetovej výstave Expo 2021 v Dubaji.

V stredu večer na to upozornila facebooková stránka Nekŕmte nás odpadom.

Katarína Gécziová vo štvrtok oslovila hovorkyňu župana s otázkou, čo na tento únik Trnka hovorí, či bol skutočne v Dubaji a aká bola jeho úloha.

Košičania uskakujú arogantným kolobežkárom, mladík zrazil dieťa na odrážadle

Maximálna nosnosť kolobežky je 100 kíl, jazda vo dvojici je zakázaná, no v uliciach ju vídať často. (zdroj: Ilustračné foto - Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Piatkový večer v centre mesta. Dvaja mladí chlapci sa oblúčikmi vezú na dvoch zdieľaných elektrických kolobežkách po Mlynskej ulici smerom k Hlavnej.

Náhle zaznie náraz a detský krik. Jeden z kolobežkárov narazil do dieťaťa na odrážadle.

Okoloidúci vybehnú na mladíka, že išiel prirýchlo a nedával pozor. Podobné nehody sa pri zdieľaných kolobežkách stávajú.

Pred rokom zrazil kolobežkár s bandaskou medzi nohami ženu tlačiacu kočík s trojtýždňovými dvojičkami. Jana Ogurčáková oslovila starostu, manažéra Boltu, políciu, ale aj šéfa dopravnej komisie Košíc, aby sa s nimi pozrela na možné riešenie nezodpovedných kolobežkárov.

Slávny hotel v Bardejovských kúpeľoch zbúrať nedovolili, na záchranu treba milióny

Charakteristické balkóny hotela Dukla sa zachovali. (zdroj: FB stránka Bardejov kedysi a dnes)

BARDEJOV. Elena Peniaková, rodáčka z Bardejova, bola ako 16-ročná na praxi vo vychýrenom hoteli Dukla v Bardejovských kúpeľoch, kde obsluhovala hostí.

Dnes už tento niekoľko rokov chátrajúci komplex nenazve inak ako „strašidelný liečebný dom“.

V 70. rokoch minulého storočia však počas jej praxe ešte hotel prekvital a Elena si tam našla dobrú partiu.

„Bolo veselo, vtedy nikto nepozeral pri jedle do telefónu, ale viedli sa debaty. Bola som za každú srandu. Na rajón som išla s úsmevom od ucha k uchu. Pacienti boli príjemní a milí. Spoznala som tam veľa známych ľudí,“ opisuje dnes už 65-ročná Bardejovčanka, ktorá sa tam ako mladé dievča stretla napríklad s otcom speváčky Katky Knechtovej.

Spomienky pani Eleny na slávny hotel, ale aj plány na jeho obnovu priniesla v článku Lenka Haniková.

Podtatranec dobyl Horu smrti: Príroda si vyberie, koho pustí na vrchol

Michal Orolin na osemtisícovej hore - Makalu. Bol aj súčasťou prvej slovenskej expedície na najvyšší vrch sveta Mount Everest v októbri 1984. (zdroj: Archív M. O.)

V roku 1971 sa uskutočnila prvá úspešná československá expedícia na pakistanskú Nanga Parbat s nadmorskou výškou 8 125 metrov. Z niekoľkočlenného družstva sa na samotný vrchol dostali iba dvaja - Bratislavčan Ivan Fiala a podtatranský rodák Michal Orolin.

Nanga Parbat patrí v Himalájach k najnebezpečnejším vrchom. Pre vysoký počet obetí je neslávne známa ako Hora smrti. Smrť v nej našiel aj brat slávneho horolezcu Reinholda Messnera Günther.

Na prelomový výkon československej expedície a na ťažkosti spojené s výstupom na pakistanskú horu si zaspomínal Michal Orolin (78). Ten bol aj súčasťou prvej slovenskej expedície na najvyšší vrch sveta Mount Everest v októbri 1984. S horolezcom sa rozprávala Veronika Michalčíková.

Zbadal zo zeme trčiace železné tyče. V lese sa pred ním odkryl zabudnutý cintorín

Zabudnutý cintorín v Habure, známy ako Čertižné 4 (zdroj: Jana Otriová)

HABURA. Haburčan Martin Onufrák objavil zabudnutý vojnový cintorín z prvej svetovej vojny len pár metrov od hranice s Poľskom.

Podľa historika Radoslava Turika na objavenie podľa oficiálnych archívnych dokumentov čaká už len jeden cintorín v Medzilaborskom okrese.

Miesto posledného odpočinku takmer desiatich tisícok vojakov na severovýchode Slovenska ostáva neznáme.

Martin Onufrák je vojenský nadšenec. Odmalička ho zaujímala história, najmä boje v prvej svetovej vojne na území dnešného severovýchodného Slovenska. Viac o svojom náleze porozprával Jane Otriovej.

Lunik IX ukázala Ďuriš Nicholsonová europoslancom, hovorí o úspešnom príbehu

Europoslanci začali svoju túru po osadách na Luniku IX. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. „Všetci mi hovorili, že ak chceme úspešný príbeh, tak sa Luniku IX nemôžeme vyhnúť,“ hovorí slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (exSaS).

Ako šéfka Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci vedie v týchto dňoch štvorčlennú delegáciu europoslancov po rómskych osadách na Slovensku.

Počas svojej trojdňovej návštevy východného Slovenska chcú v teréne zhodnotiť projekty zamerané na lepšie začlenenie Rómov na Slovensku.

„Pamätám si Lunik IX ešte 10 rokov dozadu a musím povedať, že vtedy to ešte ani náhodou nevyzeralo úspešne,“ hovorí Nicholsonová. Ako vyzerala návšteva košického sídliska zisťovala Jana Ogurčáková.

Pokúsil sa znásilniť mladú ženu, hrozí mu 20 rokov

Ilustračné foto. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

KOŠICE. Cez víkend došlo v Košiciach k násilnému trestnému činu, ktorý už polícia aj objasnila.

V sobotu dopoludnia v neudržiavanom poraste lokality košickej mestskej časti Košická Nová Ves sa 29-ročný Tomáš M. z okresu Trebišov pokúsil znásilniť mladú ženu.

Opakovane ju fyzicky napádal a vyhrážal sa jej zabitím. Spôsobil jej viaceré zranenia na hlave s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní. Tomáš M. bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu znásilnenia v štádiu pokusu. Prípadu sa venoval Róbert Bejda.

Sabinov sa vykúpil z čiernej očkovaním. Analytici hovoria o pekle na východe

Covid semafor platný od 8. novemebra 2021. (zdroj: korona.gov)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od pondelka 8. novembra budú do čiernej farby covid automatu, teda do fázy s najprísnejšími obmedzeniami, prvýkrát zaradené dva okresy, a to Kežmarok aj Trebišov.

Epidemiologická situácia v okresoch sa zhoršuje, pribúda veľa pozitívnych. Vírus sa šíri naďalej na školách medzi mladými ľuďmi, ktorí ho prinesú domov.

Analytici z Dát bez pátosu píšu, že v Košickom a Prešovskom kraji je rovnaká štruktúra pozitívnych medzi mladými ľuďmi a seniormi.

„V týchto krajoch žije 1,6 milióna obyvateľov (30 percent) z krajiny a sú dnes peklom. V týchto krajoch je počet hospitalizovaných 9 percent v Košickom a vyše 7 percent v Prešovskom kraji,“ píšu analytici. Lenka Haniková sa venovala situácii v Kežmarku, Sabinove a Trebišove.

Recept na dnes

