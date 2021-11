Ministri sa menia, cesty ostávajú. Érseka na otvorenie prešovského obchvatu nepozvali

Na dôchodku pomáha mladým trénovať šerm.

3. nov 2021 o 21:00 Daniela Marcinová

Érsek: Diaľnica Bratislava-Košice do 2026 nebude. Fandím aj maďarskej vláde

Árpád Érsek (Most-Híd). (zdroj: Michal Frank)

Bol pri tom, keď sa začal stavať juhozápadný obchvat Prešova, presadil začiatok výstavby tejto cesty. Árpád Érsek bol v tom čase ministrom dopravy za Most-Híd v tretej vláde Roberta Fica zo Smeru.

Stavbu kritizovali analytici tímu Hodnota za peniaze (dnešný Útvar hodnoty za peniaze) i viaceré médiá, označili ju ako zbytočnú a predraženú. Naopak, za ministrom stáli prešovskí regionálni a lokálni politici, bez ohľadu na politickú príslušnosť.

Napokon v máji 2017 predsa len Érsek poklepal základný kameň stavby, o ktorej sa hovorilo už viac ako dvadsať rokov.

Michal Frank sa bývalého ministra dopravy pýtal nielen na dokončený obchvat či diaľnicu z Košíc do Bratislavy, ale aj na to, ako si užíva dôchodok.

Hegera v teplákoch na bicykli si Košičania nevšímali. Polaček priznal, že spadol

Heger si pohľad na Košice z bicykla pochvaľoval. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Výjazd predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) na východe Slovenska zakončila delegácia z hlavného mesta v stredu popoludní jazdou na bicykloch po košických uliciach.

Program, ktorý rozposielal médiám tlačový odbor úradu vlády, dal premiérovi na zhruba 11 kilometrov dlhú trasu od hotela Hilton po lezeckú skalu v Čermeľskom údolí a späť len pol hodinu.

Z cyklistickej akcie v Košiciach priniesol živú reportáž Michal Lendel.

Tretia vlna silnie, testovacie miesta v nemocniciach na východe zažívajú nápor

Ľudia stoja v rade na testy pred mobilným odberovým miestom v nemocnici v Michalovciach. (zdroj: TASR/Roman Hanc)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Aktuálne sa na Slovensku robia tisícky PCR a antigénových testov denne, ľudia sa môžu otestovať aj v nemocniciach.

Lenka Haniková sa pýtala, v akom čase je najlepšie prísť na test, aby ste nečakali v dlhých radoch, koľko ľudí otestujú nemocnice denne alebo čo je potrebné si pripraviť pred očkovaním.

Mačetou sa vraj len bránil, zabíjať nechcel. Za pokus o vraždu dostal 10 rokov

Imrich na okresnom súde. Verzia o obrane nezabrala, odsúdili ho za pokus o vraždu. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Medzi garážami na Panelovej ulici v Košiciach sa vlani v septembri stal incident, v ktorom sa do fyzickej potýčky dostali dvaja muži.

Horšie dopadol Peter Sz., ktorý skončil s vážnymi zraneniami v nemocnici. Imrich B. bol na tom síce zdravotne lepšie, no po obvinení z pokusu o vraždu ho sudca vzal do väzby.

Počas nej absolvoval viacero pojednávaní a v máji si vypočul prvý rozsudok. Prokurátorovi sa však nepáčilo, že senát zmiernil právnu kvalifikáciu na ublíženie na zdraví, na krajskom súde s odvolaním uspel a prípad sa tak vrátil na okres.

Senát viazaný právnym názorom vyššieho súdu minulý týždeň vyniesol druhý rozsudok. Imricha síce uznal vinným v zmysle obžaloby, no trest dostal nižší, ako mu pôvodne hrozil.

Prípadu sa bližšie venoval Róbert Bejda.

Amatérsky paleontológ našiel v dedinskom lese skamenené ryby staré milióny rokov

Nález fosílnej ryby z Bystrého nad Topľou. (zdroj: Dominique Tkáč)

BYSTRÉ NAD TOPĽOU. V obci Bystré nad Topľou vo Vranovskom okrese sa nachádzajú skameneliny staré niekoľko miliónov rokov. V roku 1997 tam miestny milovník prírody, nadšenec a turista Milan Dolinský našiel nezvyčajné veci.

Ako väčšina veľkých objavov, aj tento vznikol náhodou. V miestnom potoku našiel po väčšej búrke bridlicu, na ktorej bol odtlačok. Na mieste sa objavilo aj viacero skamenelín fosílnych rýb.

Fosílie skončili v múzeu v Hanušovciach nad Topľou, ktoré je súčasťou Krajského múzea v Prešove a má aj svoj fond paleontológie.

Do lokality v Bystrom nad Topľou sa koncom októbra vybral aj Dominique Tkáč zo Sečovskej Polianky vo Vranovskom okrese.

Michal Frank zisťoval, aký druh rýb amatérsky paleontológ našiel a čo si o jeho objavoch myslí múzeum.

V Košiciach rátajú cyklistov, prvá sčítačka je atrakciou. Dobrý nápad, reagujú

Cyklosčítačka by mala odolať vandalom aj poveternostným podmienkam. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Semafor na križovatke Komenského – Letná ulica v Košiciach má nový prvok. Umiestnená je na ňom sčítačka cyklistov.

Keďže ide o novinku, ktorá zatiaľ nikde inde v metropole východu nie je, bicykle pri nej zastavujú a športovci zo sedadla sledujú, či funguje.

„Chvíľku to trvalo, ale už ma to započítalo. Dobrý nápad, možno to bude dôkaz, koľko ľudí využíva bicykle, a kompetentných to nakopne, aby začali ešte viac myslieť na cyklistickú infraštruktúru,“ poznamenal Štefan prechádzajúci po cyklochodníku cez križovatku.

Sčítačka je umiestnená na cyklochodníku, ktorý spája centrum mesta s mestskou časťou Sever a pokračuje až do Čermeľa.

Zaujímavosti o unikátnej novinke v Košiciach sa dozviete z článku Kataríny Gécziovej. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Východ v covid semafore ešte viac sčernie. Ostane posledných šesť bordových okresov

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od pondelka 8. novembra sa podľa covid automatu opäť menia farby mnohých okresov. Schválila to vláda na stredajšom rokovaní.

Na zhoršujúcu sa situáciu reagoval pred jeho konaním minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO). Nie je vylúčené, že bude potrebné prijať tvrdšie opatrenia, povedal.

Jeho vyhlásenie prichádza v čase, kedy bolo potvrdených najviac infikovaných v tretej vlne. Za stredu pribudlo 5361 pozitívne testovaných PCR testami, antigénové testy odhalili 2006 nakazených.

Bližšie informácie o zmenách na covidovej mape priniesla Katarína Gécziová.

Košice sú už blízko čiernej farby, ale i žolíka. Chýba zaočkovať 1500 starších

Prednosta Okresného úradu Košice Martin Seman. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Okresný úrad Košice zverejnil v utorok informáciu, že na získanie prvého žolíka v covid automate v okrese Košice ostáva zaočkovať ešte 1 571 obyvateľov nad 50 rokov, čo je číslo platné podľa údajov z uplynulého piatka.

„Znamená to, že ak okres dosahuje 65 % zaočkovanosť vo veku nad 50 rokov a podľa aktuálnych opatrení je jeho farba napríklad bordová, tak vďaka zaočkovanosti rizikovej skupiny nad 50 rokov sa jeho stupeň zníži o jeden stupeň nadol, takže bude červený. Zároveň to znamená, že okres nikdy nepôjde do najprísnejšej čiernej fázy, nakoľko ak aj okres spĺňa podmienky pre čierny okres, žolík znižuje jeho zaradenie v covid automate o jeden stupeň nižšie,“ informoval okresný úrad.

Ešte minulý týždeň však primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) vyzýval na očkovanie s tým, že chýba už len približne 1 000 zaočkovaných ľudí nad 50 rokov.

Prečo nastal medzi číslami rozpor a čo si o aktuálnej situácii v okrese Košice myslí prednosta Okresného úradu Košice Martin Seman, sa pýtala Jana Ogurčáková.

Heger: S antivaxermi a grázlami polícia nemá diskutovať, ale ostro zasiahnuť

Premiér Heger sa zoznámil s poslancom a starostom Lörincom. Prednosta Seman ho uviedol ako nového košického primátora. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Upršaný utorkový večer sa to pred košickým nezávislým kultúrnym centrom hemží policajtmi. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) o chvíľu dorazí do Tabačky na diskusiu Denníka N.

Tá prilákala množstvo mladších i starších Košičanov, v publiku vidno aj niekoľko lokálnych politikov a známych osobností. Veľká sála je takmer plná, kto príde neskôr, sedí na schodoch.

Moderátor Dušan Karolyi sa Hegera v úvode pýta, či vláda dobre komunikuje pripravovanú reformu zdravotníctva.

Priebeh diskusie zachytila v reportáži Jana Ogurčáková, fotografiami prispela Judita Čermáková.

Skalnaté pleso úplne vyschlo. Ešte nikdy sa to nestalo, reagujú z Tatier

Skalnaté pleso začiatkom novembra úplne vyschlo. (zdroj: Milan Dzurňák)

VYSOKÉ TATRY. Len pred dvoma mesiaci obletelo médiami a sociálnymi sieťami video s vylievajúcim sa Skalnatým plesom.

Začiatkom novembra je zasa úplne vyschnuté.

Čo za týmto nezvyčajným javom bolo, chcel vedieť Michal Ivan.

Recept na dnes

