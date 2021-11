Varíme s Korzárom: Zemiakové vafle so strateným vajíčkom

Teplá večera nenáročná na prípravu.

2. nov 2021 o 21:30 Monika Almášiová

Zemiakové vafle so strateným vajíčkom

Potrebujeme: 200 g v šupke uvarených zemiakov (napríklad aj z predchádzajúceho dňa), jednu cibuľu, tri vajíčka, 200 ml mlieka, 50 g kyslej smotany, 250 g hladkej múky, prášok do pečiva, soľ, mleté čierne korenie, mletú červenú papriku,

Na stratené vajíčka: počet vajec podľa počtu porcií, liter vody, 200 ml octu

Postup: Zemiaky ošúpeme a roztlačíme až na jemnú kašu, pridáme pokrájanú cibuľu. Žĺtky oddelíme od bielkov a vymiešame ich v mlieku so smotanou. Pridáme zemiaky s cibuľou a múku zmiešanú s lyžičkou kypriaceho prášku. Dobre premiešame, okoreníme, osolíme a na záver pridáme bielkový sneh. Vaflovač zľahka potrieme olejom a pečieme jednotlivé kúsky. Na stratené vajíčka si v hrnci privedieme do varu vodu s octom. Vajíčko si vopred vyklepneme do malej mištičky a pomaly, až tesne nad vodnou hladinou, ho pustíme. Keď je bielok úplne zatiahnutý vajíčko opatrne vyberieme. Uložíme na vafle, osolíme, okoreníme a podávame.