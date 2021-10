Pečieme s Korzárom: Halloweenske zemiaky

Deti sa určite potešia, ale pochutnajú si aj ich rodičia.

30. okt 2021 o 21:00 Monika Almášiová

Halloweenske pečené zemiaky

Potrebujeme: pevné stredne veľké zemiaky podľa počtu stravníkov (rátame približne dva kusy na osobu), olej, hrubostennú červenú papriku, dva strúčiky cesnaku, jednu červenú cibuľu, soľ, čierne korenie, trošku citrónovej šťavy, maslo

Postup: Zemiaky umyjeme, ak je to potrebné očistíme kefkou. Do každého malým nožíkom vyrežeme strašidelnú tvár, podobnú ako sa vyrezáva do tekvíc. Zemiaky potrieme olejom, poukladáme do pekáčika a vložíme do rúry. Pečieme na 200 stupňov, kým nie sú hotové.

Červenú papriku si prekrojíme napoly, vyberieme jadierka a položíme kožou hore na papier na pečenie. Červenú cibuľku si prekrojíme napoly a tiež položíme kožou hore. Pokvapkáme olejom. Pečieme na 200 stupňov približne 15 minút. Papriky necháme chvíľu vychladnúť a stiahneme ich z kože. Papriky aj cibuľu dáme do mixéra, pridáme plátky masla, soľ, čierne korenie, dva strúčiky cesnaku a trošku citrónovej šťavy. Upečené zemiaky si do paprikového dipu namáčame alebo ich celé potrieme.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou