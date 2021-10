Varíme s Korzárom: Syrové guličky plnené olivami

Vyskúšajte ako predjedlo na sviatočný stôl.

28. okt 2021 o 21:30 Daniela Marcinová

Syrové guličky plnené olivami

Potrebujeme: 18 veľkých olív plnených papričkami, 1/4 šálky (š) masla izbovej teploty, 110 g strúhaného cheddaru, 1/2 š + 1 lyžicu hladkej múky, 1/4 lyžičky papriky, 1/4 lyžičky soli, 1/4 lyžičky čierneho korenia

Postup: Olivy zlejeme a položíme ich na papierovú utierku vysušiť. V malej miske zmiešame maslo so syrom, pridáme múku, soľ a čierne korenie, z čoho by malo vzniknúť pevné, vláčne cesto. Malou naberačkou z neho formujeme pevné guľôčky. Potom do nich prstom urobíme jamku, vtlačíme do nej olivu a prekryjeme cestom. Guľôčky uložíme na plech v asi päťcentimetrových rozostupoch, potom ich zakryjeme a dáme do chladničky na približne dve hodiny. Medzitým rozhorejme rúru na 200 stupňov. Zachladené guľôčky pečieme asi 15 minút, kým nezhnednú. Podávame teplé, napríklad aj s obľúbeným dipom.

Zdroj: afarmgirlsdabbles.com