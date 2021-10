Varíme s Korzárom: Kokosové tyčinky

Len z troch ingediencií.

25. okt 2021 o 21:30 Monika Almášiová

Kokosové tyčinky

Potrebujeme: 3 hrnčeky kokosu, 1 hrnček sladeného kondenzovaného mlieka, horkú alebo mliečnu čokoládu na obalenie

Postup: V mise zmiešame kokos a kondenzované mlieko. Ak chceme získať jemnejšiu štruktúru tyčiniek môžeme polovicu kokosu rozmixovať. Zmes na chvíľu uložíme do chladničky. Pripravíme si plytkú nádobu, ktorá sa zmestí do mrazničky. Vlhkými rukami tvarujeme tyčinky, ukladáme ich do nádoby a kým tyčinky začneme obaľovať v čokoláde, uložíme všetky do mrazničky. Do hrnca vlejeme vodu, na hrniec položíme menší a nalámeme do neho čokoládu. Takto vo vodnom kúpeli postupne roztopíme čokoládu a tyčinky v nej obaľujeme. Kým čokoláda nestuhne, môžeme tyčinky posypať kokosom.

