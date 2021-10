Pečieme s Korzárom: Vianočka na víkend

Sladké raňajky, keď je na ne čas.

22. okt 2021 o 21:48 Monika Almášiová

Vianočka na víkend

Potrebujeme: 900 g polohrubej múky, 200 g masla, muškátový oriešok, citrónovú kôru, vanilkový cukor, 150 g práškového cukru, 5 dl mlieka, 40 g droždia, štyri žĺtky, 100 g mandlí, 100 g hrozienok, vajíčko na potretie

Postup: Do polovičky vlažného mlieka rozdrobíme droždie a necháme vzísť kvások. Do väčšej misy nasypeme múku, na špičku noža muškátový oriešok, balíček vanilkového cukru, kôru z polovice citróna a práškový cukor. Dobre premiešame, do zmesi pridáme aj rozsekané maslo, štyri žĺtky, zvyšné mlieko a hotový kvások. Vypracujeme cesto, ktoré sa nebude lepiť na misu. Hotové odložíme na teplé miesto a necháme kysnúť. Vykysnuté cesto vyklopíme na pomúčenú dosku a zapracujeme do neho hrozienka a mandle. Cesto rozdelíme na päť rovnakých častí, vypracujeme z nich rovnaké valčeky. Z prvých troch upletieme spodok vianočky, zo zvyšných dvoch vrch. Upletenú vianočku preložíme na plech, kým sa vyhreje rúra necháme ju ešte nakysnúť. Pečieme pomaly na 180 stupňov Celzia. Kontrolujeme zapichnutím špáradla, keď je suché a čisté vianočka je hotová.