Ako sa majú Rómovia v Moldave. Míňa sa veľa peňazí, počuť múdre reči. A výsledok?

Neviem, ako tam môžu žiť, vraví primátor.

18. okt 2021 o 21:30 Daniela Marcinová

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Osadu z policajnej razie obchádzajú smetiari, poštári, stavbári aj ťahači žúmp

Osada Budulov trápi primátora Moldavy aj obyvateľov mesta. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

MOLDAVA NAD BODVOU. Obyvatelia Moldavy nad Bodvou (okres Košice–okolie) nedávno poukázali na problém s obyvateľmi osady na Budulovskej ulici.

Tá sa dostala do povedomia verejnosti po zásahu kukláčov v roku 2013. Šiesti Rómovia neskôr vypovedali, že policajti ich bezdôvodne a brutálne bili. Nasledovali súdne procesy, nakoniec boli obvinení Rómovia z krivej výpovede a krivého obvinenia.

Po ich oslobodení spod obžaloby sa za zásah napokon ospravedlnila vláda.

O fungovaní v osade a problémoch, ktoré musí riešiť, porozprával Kristiánovi Sabovi primátor Moldavy nad Bodvou, ale i jeden z jej obyvateľov. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Zdrogovaná vodička si usmrtila priateľa. Otec zosnulého pre ňu žiadal nižší trest

Vodička si za volant sadla po tom, čo užila metamfetamín. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Okresný súd Košice-okolie sa v uplynulých dňoch zaoberal nehodou, pri ktorej prišiel o život spolujazdec. Zo zavinenia smrti 29-ročného muža bola obvinená jeho o rok staršia priateľka, ktorá si za volant auta sadla potom, ako užila metamfetamín.

Hoci by sa mohlo zdať, že otec, ktorý prišiel o syna, bude s návrhom prokuratúry na výšku trestu súhlasiť alebo žiadať prísnejší, opak bol pravdou.

Povedal, že by mohol byť aj nižší.

Na to, ako prípad na súde dopadne, sa bol pozrieť Róbert Bejda. Celý priebeh i výsledok zachytil vo svojom článku.

Most sadá, cesta sa prepadáva. Zaplavené Pichne na jeho opravu musia ešte počkať

Cestné rigoly v obci Pichne sú už opravené. Záber je z tohtoročného júla. (zdroj: Jana Otriová)

PICHNE, PREŠOV. Obec Pichne v okrese Snina vyčerpala vlani zo 600-tisícového balíka na záchranné a zabezpečovacie práce po ničivých povodniach len niečo vyše polovicu.

Zvyšných viac ako 275-tisíc preinvestuje v tomto roku.

Schválili to poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na pondelkovom zasadnutí.

Témou sa bližšie zaoberala Jana Otriová.

Košické oceliarne pôjdu dva mesiace len na dve pece

Košický U. S. Steel. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košické oceliarne budú mať koncom roka počas dvoch mesiacov v prevádzke len dve pece.

Plánovaná údržba jednej z troch vysokých pecí koncom tohto roka však podľa U. S. Steel nesúvisí s cenami energií.

Prečo sa oceliarne rozhodli jednu z vysokých pecí odstaviť a aký dopad má súčasná situácia na spoločnosť U. S. Steel Košice, zisťovala Klaudia Jurkovičková.

Bitka pri Zborove, expedícia v Poloninách. Ocenili mladých z Prešovského kraja

Damián Neupauer, jeden z vyše stovky ocenených študentov Prešovského kraja. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Vytvoril si malý tím, s ktorým naprogramoval herné demo. V hre sa človek môže vcítiť do roly vojaka prvej svetovej vojny.

„Je to strieľačka. Na základe historických dokumentov o československých légiách. Zobrali sme si bitku pri Zborove z roku 1917 a snažili sme sa ju napodobniť,“ vysvetlil 18-ročný Damián Neupauer, tretiak na prešovskom „hornom“ gymnáziu.

Patrí k vyše sto oceneným študentom, ktorí sa zapojili do programu The Duke of Edinburgh‘s International Award (DofE).

Získať cenu nie je vôbec jednoduché. Mladí ľudia od 14 do 24 rokov musia splniť ciele v štyroch oblastiach - talent, šport, dobrovoľníctvo a záverečná expedícia.

Čo všetko musel na ceste za vytúženým cieľom mladý Damián zvládnuť, prezradil Michalovi Frankovi.

Zachraňujú vzácne korytnačky. Do mŕtveho ramena Bodrogu pumpujú 100-tisíc kubíkov

Vodu z Bodrogu odčerpávajú do mŕtveho ramena pomocou potrubia. (zdroj: Slovenský vodohospodársky podnik)

STREDA NAD BODROGOM. Domov vzácnej korytnačky močiarnej v týchto dňoch dostáva viac vody.

Brehy mŕtveho ramena Bodrogu neďaleko obce Streda nad Bodrogom obsadili pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Je to totiž jediné miesto na Slovensku, kde tento chránený obojživelník žije a rozmnožuje sa.

Národná prírodná rezervácia Tajba, teda mŕtve rameno Bodrogu, pritom vysychá.

Aké kroky podnikli vodohospodári a ochranári na záchranu vzácnej korytnačky, si prečítate v článku Kataríny Gécziovej.

Nový most pri Kysaku ešte ani nestojí, no vandali už úradovali. Pilier je počmáraný

Počmáraný pilier mosta. (zdroj: KSK)

KYSAK. V katastri obce Veľká Lodina (okres Košice – okolie) zanechal neznámy „výtvarník“ na stavbe cestného mosta svoj rukopis.

Popísal pilier, zatiaľ neznámym spôsobom a neznámou látkou. Prípad už vyšetruje polícia.

Bližšie informácie zisťoval Kristián Sabo.

Centrum čierneho Bardejova je ľudoprázdne, podnikatelia sa trápia

Vyľudnené historické centrum Bardejova. (zdroj: Michal Frank)

BARDEJOV. Okres Bardejov je jedným z troch okresov na východnom Slovensku, ktoré sú od pondelka podľa covid automatu v čiernej farbe. Ďalšími sú Svidník a Stará Ľubovňa.

Bardejov je počas pandémie ťažko skúšaným okresom. Pred rokom v ňom bolo pilotné celoplošné testovanie ešte týždeň predtým, než sa uskutočnilo na celom Slovensku.

Teraz v ňom platia sprísnené opatrenia. Asi najviac ich pocítili v gastrosektore.

Ako aktuálnu situáciu vnímajú prevádzkovatelia podnikov i mesto, sa bol opýtať Michal Frank.

O pandémii na Slovensku informujeme aj v týchto článkoch

Pätinu všetkých nových nakazených na Slovensku objavili v malej obci na východe. Covid posiela do nemocníc najmä nezaočkovaných

Vďaka školským samotestom vystopovali ohnisko nákazy. Pozitívnych je 43 ľudí

V čiernom Svidníku neevidujú žiadne ohnisko nákazy. Tri svadby na úrade zatiaľ snúbenci nezrušili, jednu áno

V Prešove otvorili prvé výjazdy novej diaľnice. Prešli sme ich, pozrite si video

Výjazd z diaľnice D1 v križovatke Prešov, západ. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. V pondelok otvorili prvé dva výjazdy z novovybudovaného úseku diaľnice D1 pri Prešove ešte pred jeho dokončením a sprejazdnením.

Niektorým motoristom tak uľahčili cestu už desať dní pred oficiálnym otvorením celého nového západného obchvatu Prešova.

Pozrite si aktuálne pondelkové fotografie aj video z práve otvorených úsekov, ktoré spolu s bližšími informáciami o nich priniesol Michal Ivan.

V byte na košickom sídlisku našli mŕtvu ženu

Ilustračné foto. (zdroj: Google Maps)

KOŠICE. Nepríjemný pohľad sa v pondelok predpoludním naskytol zasahujúcim policajtom a hasičom po otvorení bytu na Bukoveckej ulici v Košiciach.

Na miesto ich privolali, pretože z bytu dlhší čas na klopanie ani zvonenie nik nereagoval.

Z bytu sa navyše šíril prenikavý zápach. Čo hasiči vnútri bytu našli, si môžete prečítať v článku Kristiána Saba.

Ďalšie správy

Ocenenia sa budú odovzdávať v decembri. (zdroj: PSK)

Laureátmi Ceny PSK sú lekár, herec a gréckokatolícky protosynkel. Na galavečere odovzdajú aj minuloročné ocenenia

Remišová vysvetľovala starostom, ako získať eurofondy. Majú na to 9 mesiacov

Tridsiatnik strhol volant, dostal šmyk a s autom sa niekoľkokrát prevrátil. Za volant sadol opitý

S autami sa zahral domino, vrazil do jedného, to do druhého, poškodilo sa aj tretie

Za nehodou pri Vikartovciach bol alkohol. Mladý vodič nafúkal takmer dve promile

Šport

(zdroj: futbalnet)

Šialené, nevídané. Brankár a bývalý volejbalista vybehol z brány a gólom rozhodol zápas. TJ Kusín zdolal FK Veľké Slemence 1:0

Drahovský hviezdil v Španielsku, strelil dva hetriky v jednom zápase. Strelil vyše polovicu gólov svojho tímu

Sersen sa postaral o míľnik Slovana. Takáč si ubral gól a pridal kuriozitu

Fotogaléria dňa

Romathan má konečne vlastné divadelné priestory. Pozrite sa, ako to vo vnútri vyzerá

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou