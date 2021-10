Pod nemocnicou sa skrýva široká spleť chodieb. Bez svetla sa z nich nik von nedostane

Košičan preskúmal nebezpečné priestory.

16. okt 2021 o 22:15 Daniela Marcinová

Od júna hľadá do sociálnych zariadení sestry. Keď im povie výšku platu, odídu

Riaditeľ Via Lux v Barci a poverený riaditeľ zariadenia Arcus Vojtech Hintoš. (zdroj: mal)

Klienti domovov sociálnych služieb verili, že očkovanie im prinesie vytúženú slobodu. Len ťažko sa zmierujú so silnejúcou treťou vlnou, ktorá opäť zatvára dvere zariadení pred vonkajším svetom.

Aj Vojtech Hintoš, riaditeľ Via Lux v Košiciach - Barci a zároveň poverený riaditeľ zariadenia Arcus na Skladnej ulici potvrdzuje, že zaočkovaní klienti sú znechutení. A to sa aktuálne rozbieha očkovanie treťou dávkou, no nie každý sa dal presvedčiť na tú prvú.

V Arcuse, kde na začiatku roka zomrelo na covid 40 klientov a nakazili sa desiatky ďalších ľud, je práve medzi zamestnancami zaočkovanosť len 60 percent.

Riaditeľ sa o aktuálnej situácii rozprával s Monikou Almášiovou. Uvažuje v ňom, ako ich motivovať, no zároveň dodáva, že za plat, ktorý im môže ponúknuť, túto prácu odmietnu mnohí.

Orgány nemocnice sú ukryté v podzemí. Rozprestierajú sa pod ňou katakomby

Pod košickou nemocnicou je rozsiahle podzemie a bez baterky tam nemáte šancu. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Podzemie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach na Triede SNP je miestom, kde sa hocikto nedostane.

Pokiaľ nevie, kde je vchod a vstúpi doň doslova načierno. Je to však nebezpečné a tmavé katakomby ukrývajú mnoho nástrah a tajomstiev.

Podľa Košičana Ladislava, ktorý sa zaujíma o urbex, ide o spletitú sieť chodbičiek a miestností, ktoré doslova nemajú konca-kraja.

Kristiánovi Sabovi prezradil, ako to tam vyzerá a čo všetko je v tajomných a trocha aj strašidelných priestoroch ukryté.

Ocenený astrofyzik: Vo vesmíre zrejme nie sme sami a čierne diery možno vidieť

Rodák z Rožňavy, absolvent košickej univerzity a svetovo uznávaný astrofyzik Norbert Werner. (zdroj: Radek Míča, Universitas)

Od marca 2021 má Slovensko vo vesmíre svoj druhý nanosatelit.

Kocka s hranou desať centimetrov na rozdiel od tradičných veľkých družíc stojí iba zlomok ich ceny a napriek skromnej veľkosti je schopná prevratných objavov.

Jedným z autorov myšlienky takého nanosatelitu a zároveň vedeckým koordinátorom misie je uznávaný astrofyzik, rodák z Rožňavy, docent Norbert Werner. V súčasnosti pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne. Za svoj vedecký prínos získal niekoľko ocenení.

O jeho výskume v rámci röntgenovej astronómie a aktuálne prebiehajúcom projekte sa zhovárala Daniela Marcinová.

Komínová tour po Košiciach môže mať svoje čaro. Pripomína i zlatú éru piva a likéru

Má 115 metrov a patrí k tomu málu, čo zostalo z magnezitky. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Hoci najlepším variantom spoznávania hocijakého mesta je prehliadka so sprievodcom, nezatracoval by som ani túlanie sa osamote. Aj to má svoje čaro, pričom človek nemusí byť ani introvertom.

Túlať sa môže bezcieľne, ale aj cielene. S využitím GPS, no i bez neho. A to hlavne vtedy, ak je cieľ taký zrejmý, že doslova vytŕča. A to už hovorím o komínoch.

Také komíny sa stali podľa knihy KSC kód predstaviteľmi novej monumentality. Týčia sa a takto na horizonte zvýrazňujú priemyselné body. Tie v centre teraz už aj bez dymových efektov.

Vydajte sa opäť objavovať zaujímavosti i tajomstvá Košíc s Milanom Kolcunom.

Košice pred sto rokmi: Pekárski pomocníci uväznili kolegov v papierovom mlyne

Hotel Schalkház, alebo ako ho zvykli poslovenčovať - Šalkov dom. (zdroj: zbierka pohľadníc VKJB)

Polícia zistila, že stávkujúci pekárski pomocníci v Košiciach väznia rad pekárskych, k práci hotových pomocníkov v papierovom mlyne v Čermeli.

Polícia sa tam preto vypravila a našla v mlyne 29 uväznených pekárskych pomocníkov, ktorí od svojich stávkujúcich súdruhov, aby nemohli ísť do práce, zavretí boli na kľúč vo zvláštnej miestnosti.

Aj o takejto kuriozite písali noviny v roku 1921.

Ako udalosť dopadla, sa dozviete z nášho pravidelného seriálu z dobovej tlače od autora Tomáša Ondrejšíka.

Údolie Laborca dostalo prednosť pred Ondavou. Železnica zmenila obyvateľom život

Rušeň Papagáj zhltol na trati Humenné – Trebišov a späť takmer päť ton kvalitného čierneho uhlia. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Sobotňajšie oslavy 150. výročia trate Michaľany – Humenné vyvrcholili v Humennom.

Napoludnie dorazili na veľkú železničnú stanicu spoločne dva parné rušne zvané Papagáj a Šľachtičná a historický motorový vozeň Magda.

Na trati ich istil rušeň Sergej s vagónmi, ktoré plnili úlohu požiarneho vlaku.

„Trať Michaľany – Humenné tvorí pilier dopravnej infraštruktúry regiónu. Je jeho chrbtovou kosťou,“ povedal Kamil Kočiško, predseda Klubu priateľov železníc východného Slovenska, spoluorganizátor podujatia.

Viac o historických rušňoch a zmenách, ktoré železnica regiónu priniesla, si môžete prečítať v článku Jany Otriovej. Fotogalériu z cesty na podujatie pripravil Ľubomír Lehotský.

Mladík spôsobil v Košiciach čelnú zrážku. Mal byť opitý aj covid pozitívny

Podľa informácii z miesta nehody mal byť mladík pod vplyvom alkoholu. (zdroj: Jaroslav Vrábeľ)

KOŠICE. Dopravná nehoda dvoch osobných áut s košickými poznávacími značkami sa stala v sobotu okolo 19.00 hod. na moste na Hlinkovej ulici smerom na sídlisko Dargovských hrdinov.

Podľa informácií z miesta nehody smeroval mladý vodič z Furče smerom do mesta.

Z neznámych príčin sa dostal do protismeru, kde nabúral do zvodidiel.

Viac informácii zisťovali Jaroslav Vrábeľ a Kristián Sabo.

Počas opráv zistili, že stredová podpera mosta nie je založená na betónovom základe. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Oprava mosta pri Kysaku odhalila pochybenia pri jeho stavbe. Práce sa zdržia

Pri Vikartovciach sa čelne zrazili dve osobné autá. Zranené sú tri osoby

Pribudlo takmer dvetisíc nakazených, štvrtina je z Prešovského kraja

Nemocnica v Starej Ľubovni je takmer plná. Pacientov chcú voziť do iných miest

Trenčínu úvod sezóny nevychádza. (zdroj: TASR)

Za bitku bez rukavíc vylúčenie zo zápasu? Hráč Košíc to označil za nezmysel

Mexické vlny na Spiši. Tréner Trenčína po zápase nešetril kritikou

