Maškrtíme s Korzárom: Smotanová pena so sušienkami

Sladká dobrota sa sobotné popoludnie.

15. okt 2021 o 21:15 Daniela Marcinová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Smotanová pena so sušienkami

Potrebujeme: 250 g sušienok Lotus, 375 ml šľahačkovej smotany, 30 g kryštálového cukru

Postup: Zo sušienok odoberieme 24 kusov, nasekáme alebo polámeme ich nahrubo, presypeme do veľkej misky na šľahanie, zalejeme smotanou a necháme zakryté v chladničke 6 až 8 hodín. Štyri sušienky odložíme bokom na ozdobu a zvyšné popučíme. Odstátu smotanu vyberieme z chladničky a spolu so sušienkami a cukrom vymiešame ručným mixérom. Začneme na malých otáčkach. Keď sa cukor vmieša, pridáme rýchlosť a šľaháme do nadýchanej peny.

Popučené sušienky rozdelíme do ôsmich servírovacích pohárov, na ktoré doplníme penu. Ak ich nebudeme podávať hneď, poháre dáme do chladničky. Pred konzumáciou prelomíme odložené celé sušienky na polovicu a poháre dozdobíme .

Zdroj: twosugarbugs.com