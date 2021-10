Varíme s Korzárom: Lasagne verdi

Obľúbené talianske jedlo s trochou špenátu.

14. okt 2021 o 21:30 Daniela Marcinová

Lasagne verdi

Potrebujeme na cestoviny: 2 veľké vajíčka, 1/2 šálky (š) uvareného a posekaného špenátu, 1 čajovú lyžičku (ČL) olivového oleja, 1 ČL soli, 2 š múky

Na bešamelovú omáčku: 4 š mlieka, 120 g masla, 110 g múky, soľ, štipku muškátového orieška alebo škorice na chuť

Na bolonskú omáčku: 500 g mletého hovädzieho mäsa (alebo zmes hovädzieho a bravčového), 1 veľkú najemno nasekanú cibuľu, 2 ostrúhané a nadrobno pokrájané mrkvy, 2 olúpané, rozpoltené a pokrájané stopkové zelery, 2 polievkové lyžice (PL) olivového oleja, 2 plechovky krájaných paradajok, 1 malú plechovku paradajkového pretlaku, 1 š bieleho vína, soľ, mleté čierne korenie, podľa chuti aj mleté nové korenie alebo škoricu, 680 g parmezánu alebo zmesi talianskych syrov, smotanu alebo maslo na vrch

Postup: Začneme bolonskou omáčkou, ktorá môže byť urobená aj dopredu. Zeler, cibuľu a mrkvu opražíme na oleji domäkka. Pridáme mäso a opečieme dohneda. Dochutíme koreninami, prilejeme víno a necháme ho zredukovať na polovicu. Potom pridáme paradajky a pretlak a zalejeme vodou tak, aby hladina omáčky vody bola od vrchu menej ako dva centimetre. Hrniec alebo panvicu takmer úplne prikryjeme a omáčku necháme variť pár hodín, kým nebude hustá. Po 2 až 3 hodinách dochutíme, ak je to nutné. Ak ju budeme robiť dopredu, preložíme ju rovno do nádoby do mrazničky. Ak ju budeme používať hneď, dáme bokom.

Na bešamelovú omáčku si najprv rozpustíme na panvici maslo. Za stáleho miešania pridáme múku a miešame, kým sa neuvarí. Postupne prilievame mlieko, kým nevznikne hladká a hustá omáčka. Dochutíme soľou a koreninami a dáme bokom.

Vajíčko zmiešame spolu so špenátom, múkou a soľou a vypracujeme cesto, ktoré by sa malo odlepovať od stien misky. Ideálne je pridávať múku postupne, aby cesto neostalo príliš suché. Preložíme ho na fóliou a necháme odpočívať 15 minút. Potom ho dáme na pomúčenú dosku, rozdelíme na tri časti a každú z nich postupne vyvaľkáme na tak tenko, ako sa len dá. Kým jednu časť vaľkáme, ostatné prikryjeme. Pláty cesta potom nakrájame na hrubé pásiky, ktoré položíme na plech vyložený papierom na pečenie. Postupne ich krátko varíme v slanej vode, vyberieme na necháme osušiť.

Do zapekacej misy postupne vrstvíme jednotlivé zložky: na spodok dáme naberačku bešamelu, ktorú posypeme syrom, na to položíme cesto a zalejeme naberačkou bolonskej omáčky. Pokračujeme bešamelom, syrom, cestom atď., až kým nedosiahneme vrch nádoby. Poslednou vrstvou bude cesto posypané syrom a zakvapnuté smotanou. Na vrch môžeme poukladať aj malé kúsky masla. Pečieme v rúre, predhriatej na 190 stupňov asi 20 až 30 minút, alebo kým omáčka nezačne vrieť a syr sa úplne nerozpustí.

Zdroj: tasteofbeirut.com