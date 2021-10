Varíme s Korzárom: Hruškový džem s brandy

Pečený v rúre a bez cukru.

13. okt 2021 o 21:10 Monika Almášiová

Hruškový džem

Potrebujeme: kilo hrušiek zbavených jadrovníka, šťavu z polovice citróna, lyžičku škorice, 100 ml brandy

Postup: Polovice hrušiek poukladáme šupkou dole na plech, posypeme ich škoricou a vložíme do rúry na 200 stupňov Celzia. Hrušky vyberieme až keď hnednú a sú úplne mäkké. Presunieme ich do hrnca, rozmixujeme, prilejeme citrónovú šťavu a privedieme k varu. Na záver vmiešame do džemu alkohol, ešte horúcu zmes plníme do čistých a suchých fliaš, dobre uzavrieme a prevrátime fľaše hore dnom. Citrónová šťava a alkohol fungujú ako konzervant.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou