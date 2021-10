Varíme s Korzárom: Nátierka zo sušených paradajok

Vymeňte maslo a syr za niečo netradičnejšie.

12. okt 2021 o 21:25 Daniela Marcinová

Nátierka zo sušených paradajok

Potrebujeme: 125 g sušených paradajok, 135 g slnečnicových semiačok, hrsť bazalkových lístkov, 2 polievkové lyžice olivového oleja, 1 polievkovú lyžicu vody, soľ a mleté čierne korenie

Postup: Sušené paradajky a slnečnicové semiačka namočíme na 20 minút do vody. Po uplynutí času ich zlejeme a dáme do kuchynského robota. Pridáme aj ostatné suroviny a všetko vymixujeme do hladkej hmoty. Ak je to potrebné, pridáme viac vody. Nátierku premiestnime do uzatvárateľnej sklenenej nádoby a skladujeme v chladničke päť dní. Skvelé chutí na chlebe alebo hrianke, prípadne so zemiakmi a nakrájanými čerstvými paradajkami, uhorkami a olivami.

Zdroj: klaraslife.com