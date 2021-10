Varíme s Korzárom: Číra cesnačka so zemiakmi

Bomba proti chorobám.

11. okt 2021 o 21:45 Monika Almášiová

Číra cesnačka so zemiakmi

Potrebujeme: dve lyžice masti, dve hlavičky cesnaku, štyri stredné zemiaky, soľ, majoránku, pár krajcov staršieho chleba, kocku bujónu

Postup: Cesnak očistíme, jednotlivé strúčiky pretlačíme na dosku a pretrieme so soľou. Vznikne nám cesnaková pasta. Vopred si očistíme aj zemiaky a nakrájame ich na drobné kocky. Do hrnca vložíme masť, do rozpustenej pridáme cesnak so soľou a krátko premiešame. Zalejeme vodou, pridáme zemiaky. Keď voda začne vrieť môžeme do nej vhodiť kocku bujónu pre intenzívnejšiu chuť, ale nie je to nutné. Varíme pod pokrievkou približne dvadsať minút, kým zemiaky nezmäknú. V prípade potreby polievku dosolíme a pridáme majoránku. Podávame s opraženým chlebom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou