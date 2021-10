Skritizoval ministra dopravy kvôli rušeniu vlakov na východe. A teraz je jeho poradcom

Sľubujú viac kvalitnejších spojov.

9. okt 2021 o 21:30 Anna Novotná

Ondrej Matej: Diaľnica z Košíc do Bratislavy? Najskôr v roku 2028

Dopravný analytik Ondrej Matej. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Budú jazdiť na východnom Slovensku nové vlaky? Kedy sa konečne dostaneme po diaľnici z Košíc do Bratislavy? Kedy sa dokončí cesta R4 a bude v jednom či dvoch profiloch? Aj o týchto otázkach sme sa zhovárali s odborníkom na dopravu Ondrejom Matejom.

Prešovčan v minulosti pôsobil v súkromnom sektore v oblasti dopravy, v Železničnej spoločnosti Slovensko a bol aj poradcom premiérky Ivety Radičovej.

V súčasnosti je poradcom ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina) a zároveň riaditeľom Inštitútu dopravy a hospodárstva.

K externej spolupráci s rezortom dopravy sa paradoxne dostal tak, že pre Korzár skritizoval rušenie vlakov na východe Slovenska.

Prečítajte si rozhovor, ktorý pripravil Michal Frank.

Deti sa nemusia učiť presne podľa osnov, nebudú to potrebovať, hovorí mama a učiteľka

Školské pokusy môžu byť doma aj zábavné. (zdroj: archív rodiny)

Už šiesty školský rok učí Katarína Ducárová z Krásnej svoje štyri deti doma. Terezka (13), Julianka (11), Maruška (8) a Hanka (5) sa do školského prostredia zaradia až ako stredoškoláčky.

„Začalo sa to pri druhej dcére, ktorá veľmi ťažko znášala škôlku. Taký ten organizovaný čas, vydržať sedieť určitú dobu a sústrediť sa tak dlho ako učiteľky požadovali. V škôlke nám hovorili, že to zvláda, ale to, čo tam musela držať v sebe, tu doma pustila von. Riešili sme, čo ďalej, keď mala nastúpiť do školy. Povedali sme si, že keďže som vyštudovaná učiteľka prvého stupňa, vyskúšame to takto. Terezka mala ísť vtedy do tretej triedy, no tiež sa rozhodla, že ostane doma. Potom aj ostatné deti,“ hovorí mama a učiteľka Katka.

V rozhovore vysvetľuje, ako funguje ich systém vzdelávania, kde vidí jeho výhody a kde nevýhody klasickej školskej dochádzky.

Zoznámte sa so životom domškolákov.

Behá toľko, že z Mesiaca sa už vracia na Zem. Legenda Peter Polák má veľký plán

Peter Polák má naozaj úctyhodnú zbierku ocenení a rekordov. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Peter Polák je nielen v košickej bežeckej komunite legendou.

V polovici septembra uplynulo päťdesiat rokov, keď po hádke s trénerom presedlal z futbalu na beh.

A v tohtoročnú prvú októbrovú nedeľu, len dva týždne pred 73. narodeninami, už po 45. krát dobehol do cieľa košického Medzinárodného maratónu mieru.

Stále tak ostáva bežcom s najvyšším počtom štartov na najstaršom maratóne v Európe.

Bez behu si nevie predstaviť svoj život a má pred sebou ďalšiu zaujímavú métu.

Prečítajte si, ako ďaleko už zabehol a čo ho ešte čaká.

V prírodnej rezervácii sa rúbe, ochranári našli v lesoch kýpte stromov

Policajti na koňoch boli súčasťou preventívnej akcie. (zdroj: Frederika Lodová)

HUMENNÉ. Nelegálny výrub stromov a obchodovanie so zvieratami. Aj taká je podoba environmentálnej kriminality v Národnej prírodnej rezervácii Humenský sokol pri Humennom.

Polícia preto počas preventívnej akcie nasadila do terénu drony i jazdeckú políciu.

Do lesov sa vydali pracovníci odboru kriminálnej polície, jazdecká hliadka a pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty.

Akcia odštartovala v ranných hodinách na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom. Práve z tejto časti je prírodná rezervácia najjednoduchšie dostupná.

Ako to dopadlo? Prečítajte si v reportáži.

Do chrámu vchádzali cez zlatú bránu a nad hlavou mali výjavy z Posledného súdu

Severný portál košického Dómu. (zdroj: wikipedia/ Ingo Mehling)

Do Dómu sv. Alžbety zvykneme vstupovať od Alžbetinej ulice, teda odzadu.

No nebolo to tak vždy. Pred stáročiami, keď táto budova ešte nebola Dómom, ale len farským kostolom, pútnici do neho vchádzali zo strany severnej, teda z tej, kde potom postavili Urbanovu vežu.

Očakávali, že tu sa ich život zmení k lepšiemu, že sa vyspovedajú, zbavia hriechov, ba že obdržia aj plnomocné odpustky.

Príchod do tohto veľkolepého chrámu bol ohromujúci. Takúto monumentálnu stavbu ešte nevideli.

O portáloch gotickej perly Košíc rozpráva Milan Kolcun.

Košice pred sto rokmi: Muzikanti po bitke nocovali za mrežami, slúžku zachránili z náhona

Jakabov palác a Mlynský náhon. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Miesto stretu – najelegantnejšia reštaurácia Košíc. Čas – predĺženie po záverečnej.

Ručičky hodín ukazovali pol tretiu ráno, pri vstupe hrali sčervenené tváre členov cigánskej bandy a v blízkosti jedného stola popíjal svoje samorodné istý čašník z neďalekej kaviarne. Spolu s ním sedel za stolom aj brat konkurenčného cigánskeho primáša.

V momente keď sa čašník vracia späť na svoje miesto vybieha naňho cigánsky primáš a uštedrí mu niekoľko masívnych faciek.

Aj takýto článok čítali Košičania v roku 1921 vo vtedajších novinách. Ako potýčka dopadla?

Dozviete sa v našom tradičnom seriáli z dobových novín, kde nájdete aj ďalšie zaujímavé správy spred sto rokov.

