Pečieme s Korzárom: Maková pletenka

Nedeľná dobrota nielen ku káve.

9. okt 2021 o 21:25 Daniela Marcinová

Potrebujeme na cesto: 20 g čerstvého droždia alebo 1 balenie suchého, 250 ml vlažného mlieka (môže byť napr. aj ovsené), 30 g cukru, 500 g múky, 75 g mäkkého masla, 1 čajovú lyžičku soli

Na makovú plnku: 250 ml mlieka, kôrku z polovice citróna, 50 g cukru, štipku soli, 50 semolinovej múky, 75 g mletého maku

Glazúra na vrch: 100 g práškového cukru, 1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy ()

Postup: Vo vlažnom mlieku rozpustíme droždie, ktoré zmiešame s ostatnými surovinami a vymiesime do hladkého cesta. Ak je príliš suché pridáme lyžicu mlieka. Cesto prikryjeme a necháme hodinu kysnúť. Mlieko na plnku dáme zovrieť aj s citrónovou kôrou, cukrom a soľou. Ďalej vmiešame najprv múku, potom mak, dáme dole zo sporáka a necháme vychladnúť.

Úzku formu s vysokými stenami si vymastíme alebo vyložíme papierom na pečenie. Cesto si položíme na pomúčenú dosku a vyvaľkáme ho do trojuholníka. Vrch potrieme makovou plnkou a stočíme ho od základne smerom k vrcholu. Ostrým nožom rolku prekrojíme pozdĺžne na polovicu tak, aby zostal kúsok cesta pri konci spojený. Obe polovice prepletieme jednu ponad druhú, konce spojíme a cesto položíme do pripravenej formy. Opäť ho prikryjeme a necháme kysnúť 30 minút. Vrch potom potrieme rozšľahaným vajíčkom a dáme piecť do rúry rozohriatej na 200 stupňov na asi 45 minút dozlatista. Po vychladnutí podľa chuti môžeme potrieť citrónovou glazúrou, ktorú si vyrobíme zmiešaním cukru v citrónovej šťave.

Zdroj: klaraslife.com