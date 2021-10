Maškrtíme s Korzárom: Domáca mandľovo-čokoládová nátierka

Bez éčok, farbív či nadbytočného cukru.

6. okt 2021 o 21:00 Daniela Marcinová

Domáca mandľovo-čokoládová nátierka

Potrebujeme: 170 g surových mandlí, 15 g surových lieskových orechov, 42 g mliečnej čokolády, 2 čajové lyžičky (ČL) kakaa 1,5 ČL vanilkového extraktu (použiť sa dá aj aróma alebo cukor), 1 polievkovú lyžicu kokosového oleja

Postup: Orechy vysypeme do jednej vrstvy na plech a dáme ich piecť do rúry rozohriatej na 180 stupňov na asi 8 - 10 minút. Dávame pozor, aby sme ich nespálili. Počkáme, kým trocha vychladnú, a vysypeme ich do kuchynského robota. Melieme ich na vysokej rýchlosti, kým nezačnú púšťať olej, pričom podľa potreby stroj zastavíme a stierkou dáme zo stien dole všetko, čo sa tam prilepilo. Treba byť pri procese trpezlivý, v závislosti od výkonu stroja to môže trvať aj niekoľko desiatok minút. Po čase sa však zmes pripomínajúca múku začne formovať do lepkavej gule, ktorá sa neskôr rozpadne a zostane hladké orechové maslo. Vtedy pridáme čokoládu, kakao, vanilku a olej. Opäť všetko rozmiešame dohladka, čo môže trvať ďalších 5 minút. Ochutnáme a podľa potreby pridáme štipku soli, tá trocha vyzdvihne sladkosť z čokolády. Nátierku premiestnime do uzatvárateľného pohára a skladujeme pri izbovej teplote týždeň.

Zdroj: twosugarbugs.com