Varíme s Korzárom: Švédske mäsové guľky

Slávne Köttbullar si môžete urobiť aj doma.

10. okt 2021 o 20:45 Daniela Marcinová

Švédske mäsové guľky ako z Ikey

Potrebujeme: 3 polievkové lyžice (PL) masla, 1 šálku (š) najemno pokrájanej cibule, 450 g mletého bravčového a 450 g mletého hovädzieho mäsa, 2 veľké, zľahka prešľahané vajíčka, 3 PL sójovej omáčky, 1/4 čajovej lyžičky (ČL) mletého čierneho korenia, 1 ČL cukru, 1/4 ČL mletého nového korenia, 1/4 ČL muškátového orieška, 1,25 š strúhanky, 1/2 š mlieka, 1/4 š hladkej múky, 2 š kuracieho vývaru, 1/4 š kyslej smotany, 1 ČL worcesterovej omáčky, nasekanú petržlenovú vňať na vrch (voliteľné)

Postup: Na panvici s vyššími stenami roztopíme 1 lyžicu masla. Pridáme cibuľu a osmahneme ju dosklovita. Potom ju preložíme na tanier a rozprestrieme, aby sa úplne vychladila. Panvicu utrieme a dáme bokom.

Vo veľkej miske zmiešame oba druhu mias, vajíčka, lyžicu sójovej omáčky, mleté čierne korenie, nové korenie, muškátový orech, cukor a vychladenú cibuľu. Strúhanku zalejeme mliekom, zamiešame a pridáme k mäsovej zmesi. Rukami alebo pomocou lyžice či malej naberačky formujeme malé guľôčky, ktoré ukladáme na plech alebo tácku.

Na panvici, na ktorej sme robili cibuľu, roztopíme ďalšiu lyžicu masla a opečieme na ňom postupne všetky mäsové guľôčky z každej strany dohneda. V polovici dávky pridáme aj zvyšné maslo.

Z výpeku, ktorý po dopečení zostal na panvici, necháme 2 lyžice, zvyšok zlejeme. Ak v nej zostali nejaké čierne kúsky, odstránime ich. Pokiaľ sa nám z výpeku zvýšilo menej ako 2 lyžice, na dorovnanie množstva pridáme maslo. Vmiešame do neho múku tak, aby vznikla hladká zhnednutá pasta. Pomaly prilejeme aj vývar a za častého miešania privedieme k varu. Potom pridáme kyslú smotanu, worcesterovú aj sójovú omáčku a necháme variť, kým zmes nezhustne. Na záver pridáme do omáčky guľky, obalíme ich v nej a necháme na ohni zohrievať asi ešte 10 minút, kým sa mäso neprehreje a nedopečie. Podávame so zemiakovou kašou a petržlenovou vňaťou.

Zdroj: afarmgirlsdabbles.com

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou