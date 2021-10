Varíme s Korzárom: Palacinky s dusenými jablkami

Voňavé a sladké, len sa zahryznúť.

3. okt 2021 o 22:00 Monika Almášiová

Palacinky s dusenými jablkami

Potrebujeme: 400 ml mlieka, 220 g hladkej múky, 100 ml perlivej vody, dve vajcia, lyžicu cukru, štipku soli, štyri jablká, škoricu, cukor, vodu, maslo, džem

Postup: Z mlieka, perlivej vody, vajec, cukru a múky vymiešame hladké a riedke cesto. Necháme ho pol hodinu postáť, občas premiešame. Medzitým z jabĺk vykrojíme stred a pokrájame ich na menšie kocky. Ak majú nepeknú šupku, očistíme ich. Jablká preložíme do malého kastrólika, zalejeme vodou, aby bola zarovno s jablkami. K jablkám pridáme lyžičku škorice a podľa vlastných preferencií a sladkosti jabĺk aj cukor. Dusíme pod pokrievkou, kým nezmäknú. Pozor, aby sa nerozvarili na kašu, majú zostať kompaktné. Na nízkej, ideálne palacinkovej, panvici rozpustíme lyžičku masla, nalejeme cesto a z oboch strán pečieme tenké palacinky. Hotové palacinky potrieme džemom, preložíme do tvaru trojuholníka a pridáme podusené jablká aj so šťavou.

