Nekonvenčný farár svojim veriacim od pľúc naložil, meškajú a sú povrchní

Aha, padá betón, želajme si bezpečné mosty.

1. okt 2021 o 22:10 Monika Almášiová

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Čo vám pare? Šmariš mi tam euro alebo dva. Pucoval farár po omši veriacich

Farár Peter Iľko sa po omši rozohnil. Veriacich „spucoval“ pre nedochvíľnosť. (zdroj: FB Katka Majerníková)

ĽUTINA. Veriaci nie sú dochvíľni, neskoro chodia na omše a na spovede. V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine v okrese Sabinov im za to po omši v oznamoch poriadne vyčistil žalúdok farár Peter Iľko.

Video s jeho rozhorčeným prejavom sa dostalo na sociálne siete.

„Mám takú jednu srdcovku,“ začal farár, zvažujúc, ako ju podať, aby ju veriaci prijali „s úsmevom“. „Viete to dať, viete to zmáknuť“, zdôraznil.

„Viete, čo je dochvíľnosť? Že keď je služba o šiestej a ty pridzeš o šesť dva a ešte chceš ísť na spovidz, a chceš potom povedac fararovi, čom meškala služba, co vam pare?“ rozohnil sa Iľko nevyhýbajúc sa nárečiu. Tiež som len hriešny človek, záleží mi na nich, hovorí farár v článku Jany Otriovej.

Školák mal dva antigénové testy negatívne, PCR pozitívny. Primár: Stáva sa

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

KOŠICE. Rodičia detí, ktorí prejavili záujem o samotestovanie, dostali od škôl testy. Tie majú robiť doma dvakrát do týždňa, vždy v pondelok a vo štvrtok ráno.

Ak by niekomu vyšiel pozitívny test, do školy nemá ísť a zostáva v karanténe. Mama žiaka jednej z košických základných škôl však opisuje, čo sa im stalo.

„Keď sme v nedeľu dostali informáciu, že v športovom klube máme pozitívneho spoluhráča, tak sme synovi hneď urobili domáci samotest, ktorý sme dostali od školy. A výsledok samotestu bol negatívny,“ vysvetľuje. Rovnako dopadol aj ďalší, no chlapec bol aj napriek tomu pozitívny. Viac o spoľahlivosti antigénových a PCR testov zisťoval Kristián Sabo.

Z mosta padali kusy betónu na cestu. Mesto zatiaľ dopravu pod ním neobmedzí

Uzavretý most v Košiciach čaká na statika. (zdroj: Kristián Sabo)

KOŠICE. Z dôvodu havarijného stavu je most uzavretý, píše sa na ozname visiacom na páskach, ktoré majú zabrániť prechodu áut cez mostný nadjazd na Triede SNP.

Umiestnila ho tam Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice po jeho technickej obhliadke. Po moste tak majú dovolené chodiť len peší.

Vynárajú sa otázky, či zlý technický stav mosta neovplyvní dopravu na ceste pod ním. Mesta sa preto Kristián Sabo opýtal, či neuvažuje o obmedzeniach pre autá a električky, ktoré pod ním jazdia.

Košice ostávajú mestom hazardu. Poslanci jeho zákaz opäť zmarili, rozhodol hlas

Hazard v Košiciach ostáva, vedenie radnice poslancov nepresvedčilo. Chýbal jeden hlas. (zdroj: ARCHÍV SME - GABRIEL KUCHTA)

KOŠICE. O jediný hlas neprešiel na mestskom zastupiteľstve predložený zámer riešiť zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice.

Poslanci tak opäť zmarili už takmer rok trvajúcu snahu vedenia magistrátu naštartovať proces, vedúci k vydaniu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu. Od novembra minulého roka dáva už zákon takúto možnosť obciam aj bez predchádzajúcej petície obyvateľov.

Poslanci o tomto probléme aspoň diskutovali, na predošlých zasadnutiach na návrh niektorého z nich buď rovno odhlasovali stiahnutie bodu z rokovania, alebo jeho prerušenie.

Rozprava bola miestami búrlivá a emotívna, sledoval ju Peter Jabrik.

Trnka kupuje ďalšie kúpele. Dvakrát drahšie ako prvé a opäť bez plánu, čo s nimi

Schátraná budova v areáli niekdajších Sobraneckých kúpeľov. (zdroj: SITA)

SOBRANCE. Nie je to tak dávno, čo Košický samosprávny kraj kúpil od súkromného vlastníka komplex bývalých Turzovských kúpeľov pri Gelnici.

Vo februári schválili tento zámer županovi Rastislavovi Trnkovi (nezávislý) krajskí poslanci. Župa do kúpy investovala 346-tisíc eur.

Teraz prichádza Trnka s ďalšou kúpou kúpeľov v rukách súkromného vlastníka, ktoré spadajú pod územie kraja. Sú to Sobranecké kúpele, ktoré kedysi prezývali slovenskými Karlovými Varmi. O jeho odkúpení za 769–tisíc eur budú rozhodovať krajskí poslanci na zasadnutí, ktoré sa uskutoční 25. októbra.

Aké má s kúpeľmi župan plány a čo na to hovoria poslanci píše Katarína Gécziová.

Primátorka prišla s obnovou Sninských rybníkov. Poslanci jej to zavrhli

O Rybníkoch rokovali sninskí poslanci. Túto sezónu skončilo biokúpalisko pre fekálne baktérie predčasne. (zdroj: Jana Otriová)

SNINA. Aká bude ďalšia sezóna na Sninských rybníkoch zostáva nateraz nejasné. A to napriek tomu, že sa nimi sninskí poslanci mali na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva zaoberať v dvoch bodoch.

Na stole bol investičný zámer rekonštrukcie biokúpaliska a tiež informatívna správa o možnej kúpe podielov v Lesopoľnohospodárskom podielovom družstve Snina.

Samospráva predložila návrh o komplexnom riešení areálu vrátane rekonštrukcie nefunkčného bazéna, slúžiaceho iba ako hracia plocha a opravy kúpacej časti.

Viac o budúcnosti biokúpaliska si prečítate v texte Jany Ontriovej.

Za vstup na úrad práce s dieťaťom pokuta. Hrozil oznam rodičom

Oznam nebol podľa vedenia úradu skutočný, žiadne takéto zákazy podľa jeho riaditeľa neplatia. (zdroj: Archív)

KOŠICE. Zákaz vstupu rodičov s deťmi do priestorov úradu. Za porušenie pokuta do výšky 1659 eur. K tomu dva piktogramy preškrtnutého kočíka a rodiča vedúceho dieťa za ruku.

Takýto oznam sa objavil na dverách pobočky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Popradskej ulici v Košiciach. Korzáru ho v piatok poslala čitateľka. čo na to hovorí riaditeľ košického úradu práce Michal Michalov sa dočítate v texte Kataríny Gécziovej a Michala Lendela.

Po pokuse o vraždu skončili obete v nemocnici, útočník na psychiatrii

Ilustračné foto. (zdroj: Archív)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, KOŠICE. Ak dá prokurátor na súd návrh na väzobné stíhanie, obvykle sa tohto úkonu zúčastňuje aj obvinený, zriedkavo i jeho obhajca.

Okresný súd Košice I však v piatok dopoludnia rozhodoval o väzobnom návrhu v prípade, keď sa obvinený výsluchu nezúčastnil. Bol totiž hospitalizovaný v nemocnici a pred sudcom ho zastupoval obhajca.

Išlo o prípad zo Spišskej Novej Vsi, kde v utorok dopoludnia 44-ročný miestny muž napadol nožom dve ženy. Prípad sledoval Róbert Bejda.

Z politika je bežec, zmenil život, schudol 20 kíl. Dubéci ide na prvý maratón

(zdroj: )

Pôsobil vo vrcholovej politike v Bratislave a roky pracoval 14 hodín denne. Po voľbách mu hrozilo vyhorenie a začal intenzívne behať. Hovorí, že behanie je úplne iné ako všetko ostatné v živote a to, že množstvo jeho rovesníkov behá, považuje za generačnú vec. Verejnosť ho môže poznať ako šéfa prezidentskej kampane Radoslava Procházku a dvakrát sa neúspešne uchádzal o poslanecký mandát v Národnej rade.

Naposledy vlani z kandidátky koalície Progresívne Slovensko a Spolu, ktorá sa do parlamentu tesne nedostala. V súčasnosti pracuje v Košiciach ako komunikačný konzultant. S Košičanom Martinom Dubécim (Progresívne Slovensko), ktorý po návrate z hlavného do rodného mesta pôsobil päť mesiacov, do leta, aj na magistráte, s Janou Ogurčákovou sa porozprával i o tom, že mladí ľudia zisťujú, že nestačí len pracovať. V nedeľu ide na svoj prvý maratón.

Nedal prednosť električke, zablokovala dvojprúdovku

Električka zostala stáť krížom cez dva pruhy. (zdroj: DPMK)

KOŠICE. K zrážke auta s električkou došlo vo štvrtok na Južnej triede pri obratisku Ryba. Vodič osobného vozidla si prichádzajúcu električku nevšimol.

Na sociálnej sieti sa okamžite rozprúdila debata, že došlo k vykoľajeniu električky.

Blokovala totiž dva jazdné pruhy a nie každý vedel, že cez vozovku vedú koľajnice k miestu, kde dochádza k otáčaniu vozidiel mestskej hromadnej dopravy. O nehode viac zisťoval Kristián Sabo.

Koronavírus

Gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Ján Babjak. (zdroj: TASR)

Prešovský arcibiskup Ján Babjak sa uzdravil z ochorenia covid-19. Po negatívnom teste opustil karanténu

Pribudlo vyše 1 200 prípadov, takmer polovica na východe. Covid má ďalších 12 obetí

Rožňavský okres bude opäť červený, pomohli kontroly a trasovanie. Situácia sa od začiatku septembra zlepšila

Popradská nemocnica obmedzila plánované operácie. Môže za to nárast ochorení na covid-19

V okrese Bardejov evidujú 57-percentný nárast chorých na covid-19. Ohnisko nákazy nezistili, šíri sa komunitne

Ďalšie správy

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Vo Vysokých Tatrách usmrtili kontajnerového medveďa. Riaditeľ popradského letiska to žiada prešetriť

Košická župa chystá obnovu mosta cez Laborec pri Vojanoch. S prácami chce začať ešte tento rok

Na tri týždne uzavrú cestu medzi Šarišským Štiavnikom a Rakovčíkom. Je v zlom stave, bude sa opravovať

Časť diaľnice D1 uzavrú, zbrúsia vodorovné dopravné značenie a osadia zvodidlá. Úsekom neprejdete v dvoch termínoch

Maratón si v nedeľu v Košiciach vyžiada dopravné obmedzenia. Preteky ovplyvnia aj hromadnú dopravu

Motoristi sa dočkali. Začína sa rekonštrukcia Slaneckej cesty. Práce za 12 miliónov ukončia v auguste 2023

