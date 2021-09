Turčanová vidí záhady na úrade, Čech krajšie Košice a lekári zimu bez dovoleniek

Pápež z Ríma pozdravil aj východniarov.

23. sep 2021 o 21:30 Klaudia Jurkovičová

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Na operáciu pruhu či kolena si počkáte aj pol roka. Vracia sa rušenie termínov

V nemocniciach začínajú postupne cítiť nápor pacientov s covidom, plánované operácie však zatiaľ hromadne nerušia. (zdroj: ilustračné - TASR/AP)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Pandemická situácia na východnom Slovensku sa výrazne zhoršuje.

Nemocnice sa pripravujú na nápor pacietov s covidom, plánované operácie sa budú opäť odkladať.

Ich hromadné zastavenie v nemocniciach v Poprade, Košiciach a Prešove síce zatiaľ nenastalo, ale v určitých prípadoch už mohlo dôjsť k odloženiu plánovanej operácie. Zistila to Lenka Haniková, ktorá mapovala aktuálnu situáciu.

Košice majú nového hlavného architekta. Čecha, ktorý žil 30 rokov v Amsterdame

Nový šéfarchitekt Košíc Petr Kropp. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Výberové konanie na šéfa mestských architektov vyhral Čech Petr Kropp. Do marca bol hlavným architektom Karlových Varov. Mestským poslancom i verejnosti ho predstavilo vedenie košickej radnice počas štvrtkového rokovania mestského parlamentu.

Konkurz na hlavného architekta a posilnenie útvaru v organizačnej štruktúre magistrátu bolo jedným z predvolebných sľubov primátora Jaroslav Polačeka (nezávislý). K personálnej zmene dochádza takmer po troch rokoch, teda rok pred ďalšími voľbami, píše Jana Ogurčáková.

Prináša aj rozhovor s Petrom Kroppom, ktorý jej prezradil, aké zmeny chce urobiť a prečo treba posilniť tím mestských architektov.

Neprajníci robia obštrukcie, aby sme futbalový štadión nestavali, tvrdí Turčanová

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH). (zdroj: Mchal Ivan)

PREŠOV. Mesto Prešov sa v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pustilo do výstavby futbalového štadióna. Od novembra minulého roka je už známy aj zhotoviteľ stavby. S firmou koncom marca podpísali zmluvu o dielo.

Stavať však stále nezačala, lebo zmluva nadobudne účinnosť až po právoplatnom rozhodnutí Protimonopolného úradu SR, ktorý preveruje financovanie štadióna.

Niektorí neprajníci vytvárajú obštrukcie, aby sa štadión nestaval, vyhlásila primátorka Andrea Turčanová.

Michal Ivan oslovil aj Protimonopolný úrad SR. Ten obvinenia odmieta.

Pápež z Ríma pozdravil aj východniarov a odkázal: Bolo to nezabudnuteľné

Pápež František v Ríme. (zdroj: TASR)

KOŠICE, PREŠOV. Po tejto ceste mi v srdci zaznieva jedno veľké ďakujem, odkázal pápež František počas stredajšej generálnej audiencie z Ríma na Slovensko.

V príhovore sa totiž vrátil k svojej návšteve Budapešti, Bratislavy, Prešova, Košíc a Šaštína.

S auditóriom, v ktorom bolo množstvo ľudí z celého sveta, sa podelil o svoje zážitky a spomenul aj silné momenty. Aké, to sa dočítate v článku Anny Novotnej a Daniely Marcinovej.

Vodička nedala prednosť rýchlemu motorkárovi. On zomrel, ju súd oslobodil

Nehoda mala fatálne následky. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE, ROŽŇAVA. Štatistiky evidujú množstvo dopravných nehôd, pri ktorých sú účastníkmi osobné auto a motocykel. Hoci to niekedy na prvý pohľad vyzerá tak, že vinníkom je vodič auta a poškodeným motocyklista, nie vždy sa dokazovanie skončí týmto výsledkom.

K takým prípadom sa zaradí aj tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala pred vyše dvoma rokmi v Rožňave. V centre mesta sa vtedy zrazili Ford Focus, ktorý šoférovala 61-ročná vodička, a motocykel honda, ktorý riadil 24-ročný muž.

Po skončení vyšetrovania bola seniorka obžalovaná z prečinu usmrtenia. Súdy napokon vyniesli celkom iný verdikt, informuje Róbert Bejda.

Dosť bolo ručného čistenia vlakov. Humenské rušňové depo vstupuje do 21. storočia

Vizualizácia nového strediska. (zdroj: ZSSK)

HUMENNÉ. Popri Zvolene a Nových Zámkoch je Humenné tretím mestom, kde Železničná spoločnosť Slovensko vybuduje stredisko technicko-hygienickej údržby. Práce v rušňovom depe potrvajú 18 mesiacov, priniesť by mali 57 nových pracovných miest.

Stredisko technicko-hygienickej údržby v humenskom rušňovom depe je vstupenkou do 21. storočia pri údržbe vlakov.

Aby ich dnes udržali čisté, nevyhnutná je práca ľudských rúk. Ručné, fyzicky namáhavé čistenie v praxi znamená hadice na vodu a kefy. Rukami šikovných žien prejdú desiatky vlakov. Zmeniť to má moderná technológia, píše Jana Otriová.

V Trebišove postavia terminál integrovanej osobnej prepravy s tunelom pod koľajami

Poklepanie základného kameňa. (zdroj: Magda Haburová)

TREBIŠOV. V Trebišove vo štvrtok podpísali zmluvu a poklepali základný kameň výstavby terminálu integrovanej osobnej prepravy. Naplánovaná je na 24 mesiacov a predpokladané náklady sú takmer 10,5 milióna eur bez DPH.

Profitovať z toho majú aj obyvatelia mestskej časti za koľajami, kde žijú a pracujú stovky ľudí, ale peši sa teraz do centra či na obe stanice môžu dostať iba komplikovaným spôsobom.

Projekt totiž zahŕňa i vybudovanie nového tunela popod koľajisko, ktorý tak konečne spojí okrajovú časť mesta s centrom, zistila Magda Haburová.

Stáročné fresky, 89 schodov aj podmanivý výhľad na Tatry. Popradský kostol je lákadlo

Správca popradského kostola a držiteľ zaujímavého rekordu Rastislav Ovšonka. (zdroj: Veronika Michalčíková)

POPRAD. Gotický Kostol sv. Egídia v historickom centre Popradu rímskokatolícka farnosť plánuje postupne opraviť, začala strechou.

Rozpočet na jej opravu je 80-tisíc eur, polovicu získali od ministerstva kultúry. Zvyšnú časť financií sa farnosti nepodarilo získať, preto bola na kostole opravená iba časť strechy.

„Strechu už bolo potrebné opraviť. Do kostola síce ešte netieklo, ale zvonku bolo vidieť, že šindeľ je deravý. Čakať dovtedy, kým začne do kostola zatekať, bolo nebezpečné a to kvôli tomu, že v jeho vnútri sú historické fresky, ktoré by sa zničili,“ vysvetlil popradský farár a dekan Popradského dekanátu Ondrej Borsík.

Veronike Michalčíkovej povedal, že je sklamaný z prístupu kompetentných orgánov.

Výber z ďalších správ

Kino Družba konečne nájde svoje využitie. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Mesto prenajalo bývalé kino Družba. Za 25 rokov dostane 25 eur. Vznikne tam multikultúrne centrum.

Košická župa opravuje cestu medzi obcami Ploské - Ortáše a Vtáčkovce. Bola v havarijnom stave.

Primátor Kežmarku písal ministrovi. Chce zachovať nemocnicu.

V Kežmarku zrekonštruujú viaceré vojenské pamiatky. Prvý bude tank.

Tunely Branisko a Šibenik budú cez víkend uzavreté. Dopravu presmerujú na obchádzkové trasy.

Pavúk rozložil gang prevádzačov, štyria skončili za mrežami. Za jedného migranta brali až tisíc eur.

Škodovka narazila do plota, odrazilo ju pred ťahač s návesom. Vodič zomrel. Tragická nehoda sa stala v Humennom.

Reťazová havária v Košiciach. Štyri autá, traja zranení, dvaja Maďari ťažko. Posledná neubrzdila, prišla o vodičák.

S autom urobil hodiny a v protismere narazil do druhého. Zranili sa tri osoby. Nehoda sa stala v katastri obce Ďurďošík.

Dôchodca bol unavený, stratil kontrolu nad autom. Skončil zakliesnený v krčme.

Šport

Makety z minulej sezóny na štadióne v Poprade nahradia skutoční diváci. (zdroj: HK Poprad)

Ako na hokej? Na Slovan len očkovaní, na východe chcú vyskúšať mix.

Chýba mu väz v kolene, v druhom má plastiku. Parádny gól oslávil kotrmelcom.

Kam vyraziť

(zdroj: TASR/František Iván)

Premiéra inscenácie Besy v košickom divadle. Tip na 24. septembra.

Recept na dnes

